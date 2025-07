Burkina Faso: Semaine nationale de l'information et de l'orientation - Rendez-vous du 14 au 19 juillet prochain

La Direction générale du conseil et de l'orientation universitaires et des bourses (DGCOB) a animé, une conférence de presse, le vendredi 4 juillet 2025, à Ouagadougou, à l'occasion de la Xe édition de la Semaine nationale de l'information et de l'orientation (SIO) post baccalauréat, prévue du 14 au 19 juillet prochain.

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, à travers la Direction générale du conseil et de l'orientation universitaires et des bourses (DGCOB), organise du 14 au 19 juillet 2025, en partenariat avec l'Union nationale des établissements d'enseignement privés laïcs (UNEEP-L), la Conférence des établissements privés d'enseignement supérieur (CEPES) et le journal en ligne Lefaso.net, la Xe édition de la Semaine nationale de l'information et de l'orientation (SIO) post-baccalauréat. La DGCOB a animé, à cet effet, une conférence de presse, le vendredi 4 juillet 2025, pour donner plus d'informations sur l'évènement.

Il aura pour thème : « Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous : repenser l'orientation universitaire pour une employabilité durable ». Selon la directrice générale de l'orientation universitaire et des bourses, Marie Laure Sougoti, l'objectif général de la SIO est d'offrir aux nouveaux bacheliers, aux anciens étudiants, aux parents et aux professionnels un espace d'informations, d'échanges et de conseils, en vue de les accompagner au mieux dans leurs choix d'orientation.

Sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Adjima Thiombiano, a-t-elle expliqué, cette rencontre réunira les universités publiques, les Institutions privées d'enseignement supérieur (IPES), ainsi que les structures en charge de la fourniture des services sociaux aux étudiants telles que le Fonds national pour l'éducation et la recherche (FONER) et le Centre national des oeuvres universitaires (CENOU).

Ces établissements tiendront des stands afin de fournir aux participants des informations sur les filières d'études, les conditions d'inscription et d'accès aux bourses nationales et étrangères, ainsi que sur les aides sociales dédiées aux étudiants, a confié la directrice générale. De son avis, plus de 90 universités, publiques, privées et étrangères se sont déjà inscrites pour participer à cette Xe édition du SIO.

L'évènement en direct sur Facebook Pour atteindre les objectifs fixés, des conférences et débats seront également organisés sur le choix des filières, les modalités d'inscription et de réinscription sur la plateforme Campus Faso, ainsi que sur les conditions d'accès aux services sociaux et aux aides. « Il y aura également des expositions, des tribunes d'expression et des entretiens directs entre les participants et les techniciens de la DGCOB pour un accompagnement personnalisé à l'orientation », a détaillé Mme Sougoti.

En termes d'innovations, pour cette édition, la directrice générale de l'orientation universitaire et des bourses a annoncé la mise en place d'un dispositif de diffusion en direct via Facebook. « Ce système permettra à tous les bacheliers, nouveaux comme anciens, de suivre les différentes communications en ligne, peu importe leur région ou leur localisation, s'ils ne peuvent pas être présents physiquement », a-t-elle assuré.

Répondant aux préoccupations des journalistes, les organisateurs ont confié que les frais de location des stands pour les universités et structures participantes restent identiques à ceux de l'édition précédente. Ainsi, les universités publiques et autres structures relevant du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI) devront s'acquitter de 200 000 F CFA. Les universités privées et structures connexes, quant à elles, paieront 300 000 F CFA. La participation des universités étrangères est fixée à 600 000 F CFA.