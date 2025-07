Burundi: Le Groupe de la Banque mondiale nomme un nouveau représentant résident pour le pays

communiqué de presse

WASHINGTON — M. Babacar Sedikh Faye est le nouveau le représentant résident du Groupe de la Banque mondiale pour le Burundi. Sa nomination, effective depuis le 01 juillet 2025, s'inscrit dans le cadre d'une initiative globale du Groupe visant à unifier et renforcer sa représentation au niveau pays.

M. Faye sera ainsi responsable des opérations de l'ensemble des institutions au Burundi, incluant la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) et l'Association Internationale de Développement (IDA), la Société Financière Internationale (IFC) et l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA).

« C'est un honneur de représenter le Groupe de la Banque Mondiale au Burundi et de continuer à renforcer notre partenariat avec le pays. Les interventions du Groupe de la Banque Mondiale ont connu une croissance significative et un impact notable ces dernières années. Notre objectif est de poursuivre cette croissance, avec plus d'efficacité et d'innovation, afin de mieux soutenir le pays dans ses efforts d'amélioration des conditions de vie du peuple burundais et de réduction des inégalités », a déclaré Babacar Sedikh Faye, Représentant Résident du Groupe de la Banque pour le Burundi.

M. Faye arrive au moment où le Cadre de Partenariat Pays (CPP) avec le Burundi pour les six prochaines années est en cours de préparation. Le nouveau CPP sera le cadre stratégique qui permet à l'institution de mieux aligner ses interventions avec les priorités de développement du Burundi. « Le CPP est une opportunité pour le Groupe de la Banque Mondiale de mieux intégrer les interventions de l'ensemble de ses institutions pour soutenir le gouvernement dans la réalisation des ambitions définies dans sa Vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Le Groupe de la Banque Mondiale est également convaincu que cela nécessitera un appui soutenu pour l'éclosion d'un secteur privé dynamique et moteur d'une croissance inclusive et durable », a noté M. Faye.

De nationalité sénégalaise, M. Faye a rejoint le Groupe de la Banque mondiale en 2006 en tant que conseiller juridique, basé à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il a ensuite travaillé dans une douzaine de pays et occupé divers postes de responsabilité au sein de la Société Financière Internationale (IFC), qui se concentre sur le secteur privé dans les pays émergents. M. Faye a notamment été le représentant résident de l'IFC au Népal, en République Démocratique du Congo (RDC), au Liberia et en Sierra Leone.