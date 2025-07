L'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal pourrait se passer de trois de ses joueuses à l'Afrobasket 2025 à Abidjan, à savoir la meneuse, Sabou Gueye et les ailières Khady et Fatou Sène (ailière) présélectionnées.

Présent au lieu de regroupement des Lionnes à Saly, Me Babacar Ndiaye a relevé les problèmes administratifs qui empêchent de disposer de ces joueuses qui résident actuellement aux Etats Unis. Le président de la Fédération sénégalaise de basket n'a pas manqué d'apporter d'amples explications sur le cas d'Astou Gaye qui attend encore le feu vert de la FIBA pour rejoindre la sélection. Il est également revenu sur le plan de préparation des Lions en direction de l'Afrobasket masculin prévu en Angola.

L'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal pourrait faire l'Afrobasket 2025 sans la meneuse Sabou Gueye et les deux ailières Khady Lèye et Fatou Sène qui figurent dans la liste des 23 joueuses présélectionnées. Présent samedi lors d'une séance d'entraînement des Lionnes, à Saly, le président de la Fédération sénégalaise de basketball (FSBB), Me Babacar Ndiaye, a fait le point sur le cas de la situation en relevant des problèmes administratifs.

Les problèmes administratifs bloquent Sabou Guèye, Khady Lèye et Fatou Sène

« En fait, il y a 2 ou 3 joueurs qui devaient venir, qui sont allées aux Etats-Unis, qui malheureusement, pour des questions administratives, ne peuvent pas quitter le territoire américain. Parce qu'elles ont déposé des cartes de séjour. Soit elles sont en train de renouveler leurs documents administratifs. Ce sont ces 3 joueuses-là qui ne sont pas venues. Mais ça, on l'avait prévu. C'est pour ça que l'entraînement a été élargi », a-t-il expliqué.

La FSBB fait appel sur le cas Astou Gaye

Pour le cas de Astou Gaye, la Fédération Sénégalaise de Basket-ball (FSBB) avoue avoir engagé une procédure auprès de la chambre d'appel de la FIBA dans le but d'obtenir la levée d'une restriction concernant l'éligibilité internationale de la joueuse Astou Gaye. Sur ce, la FSBB espère ainsi un réexamen du dossier et une requalification du statut de la joueuse afin de pouvoir disposer de la joueuse.

« On attend la décision de la FIBA. Je pense qu'on aura la décision dans les prochains jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avions fait appel contre la décision qui concerne Lena Timéra et Astou Gaye Après, la FIBA nous a convoqués à une négociation pour avancer sur le dossier. Le dossier de Léna Timéra a abouti à la négociation. Maintenant, pour le cas de Astou, ils avaient demandé le complément de dossier que nous avons fourni. Il y a eu une réunion hier, en vidéo-conférence, entre le secrétaire général et les membres de la FIBA. Donc, normalement, on va avoir la décision. Soit la FIBA décide de le qualifier, soit si elle ne le qualifie pas. C'est à nous de voir l'opportunité de maintenir notre appel et de continuer d'avancer. Parce que ça, ce sont des questions d'opportunité qu'il faut savoir saisir. L'appel est suspendu parce qu'on avait demandé au juge d'appel de surseoir à sa décision, en attendant de permettre aux parties de pourvoir », souligne -t-il avant de préciser.

« On a fourni toujours ce document complémentaire pour Lena Timéra. Donc, maintenant, ce n'est pas aussi facile pour Astou Gaye.C'est une question de rattachement au pays. C'est peut-être 20 ans sans venir au Sénégal. Voilà, c'est une question. Pour nous, Lena Timéra, c'était plus que possible parce qu'elle est souvent au Sénégal. Je l'ai vue, on m'a donné des photos où elle était à Kaffrine pour voir sa grand-mère. C'est un dossier qui n'est pas simple », souligne-t-il.

Des conditions rassurantes pour les Lionnes

Me Ndiaye a fait le point sur le planning et rassurer sur les conditions de préparation de l'équipe nationale. « Normalement, on est là jusqu'au 17 juillet. A à partir du 17, on sera à Diamniadio pour terminer la préparation au Sénégal le 20 juillet .On partira après à Abidjan. Les conditions d'hébergement et de restauration sont excellentes. Nous sommes dans un complexe hôtelier de 5 étoiles près de l'océan. Il y a également des terrains de basket et toutes les infrastructures nécessaires », informe t-il.