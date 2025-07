L'association des éclaireurs et éclaireuses fidèle à sa tradition a offert le Reeru Tamxarit aux patients de l'hôpital régional Heinrich Lukbe de Diourbel. Le responsable du service social de l'hôpital régional de Diourbel Monsieur Mamadou Samb a saisi cette occasion pour demander aux partenaires d'accompagner les autorités hospitalières à relever le défi.

Fidèle à sa tradition, le mouvement des éclaireurs et éclaireuses de Diourbel a offert pour la 21 eme son diner de tamkharit aux malades de l'hôpital Heinrich Lübke de Diourbel. L'objectif est de cultiver chez les jeunes éclaireurs et éclaireuses la solidarité l'entre aide .Il s'agit également d'offrir en modèle Monsieur Omar Sy le parrain de l'activité aux enfants. Monsieur Abdoulaye Diagne le responsable au niveau du district de l'association des éclaireurs de Diourbel explique « nous voulons à travers cette activité faire l'apprentissage par l'action dans le cadre de notre programme scoot .

Il s'agit l'esprit de solidarité entre les humains .Dans les fondamentaux du scotisme, il y a le devoir envers son prochain et le devoir envers soi .Il s'agit de montrer aux jeunes que personne ne peut aller seul mais aller en communauté .Selon lui ,le district de Diourbel qui a été installé en 1991 marche à merveille .Nous sommes les pionniers du mouvement de jeunesse de la région Diourbel .Les parents ont confiance au scoutisme .

On contribue à l'ensemble des activités économiques de la ville .Notre parrain Omar Sy faisait partie des thiattes quand on démarrait en 2005. Apres ses études il ouvert son entreprise pour accompagner le mouvement .Il y a d'autres qui sont aujourd'hui des cadres dans l'administration sénégalaise. Le responsable du service social de l'hôpital Heinrich Lukbe qui a salué ce geste invite les autres partenaires à s'inspirer des éclaireurs pour accompagner la structure sanitaire manifester. Le représentant du Directeur de l'hôpital régional Heinrich Lukbe soutient que « c'est un centre de formation pour les jeunes.

On est en train d'inculquer des jeunes des valeurs de civisme, de citoyenneté et de patriotisme mais de solidarité qui sont aujourd'hui des valeurs rares. » Et d'ajouter « le mouvement des éclaireurs et éclaireuses de Diourbel est en train d'abattre un travail dans ce sens .Pour bâtir cette nation, il faudra passer par les ressources humaines. » a-t-il conclut. Le mouvement des éclaireurs et éclaireuses de Diourbel a remis des kits alimentaires et des kits d'hygiène aux malades hospitalisés au niveau du service pédiatrie de l'hôpital.