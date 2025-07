L'université Alioune Diop de Bambey a abrité ce week end la cérémonie de remise de parchemins aux sortants de la 2 eme promotion de l'UFR Sante Développement Durable (SDD).La vingtaine de lauréats ont saisi cette occasion pour demander un accompagnement de l'état dans leur insertion professionnelle.

Ils sont au total une vingtaine d'étudiants de la 2 eme année de l'UFR Santé développement durable à recevoir leurs parchemins. Les lauréats veulent plus d'accompagnement pour leur réinsertion dans le monde du travail .Madame Ndeye coumba Diop lauréat de la 2 eme promotion confirme « on aimerait que les autorités nous prêtent une oreille attentive pour pallier aux problèmes d'insertion .On aimerait avoir un appui sur le plan pédagogique, sur le plan social et sur le plan de l'insertion professionnelle puisque la faculté de médecine de Bambey n'est pas très connue. Nous avons besoin de visibilité et de soutiens de nos autorités. Le Professeur Ibrahima Faye le recteur de l'université Alioune Diop de Bambey a salué la décentralisation de la santé « C'est une prouesse qui est arrivée au beau moment .C'est une UFR qui a démarré avec beaucoup de difficultés mais nous sommes en train de récolter les résultats .

C'est une fierté pour l'université d'avoir organisé la sortie de la 2 eme promotion de l'UFR santé .Nous remercions l'état d'avoir accepté l'ouverture de cette université au coeur du Baol .Nous en profitons également pour remercier nos prédécesseur par ce que tous les recteurs ont appuyé l'existence de cette UFR Sante .Et il poursuit « la sante est en train de se décentraliser avec l'existence de l'ufr sante de Thiès ,l'UFR santé de saint louis ,l'Ufr santé de Ziguinchor et l'UFR de Bambey .Il est heureux de constater que des médecins qui ont commencé leurs cursus à Bambey qui parviennent à terminer leur cursus dans la région de Diourbel . Bambey. » Et il d'ajouter « nous pensons que ce sont des médecins qui sont bien formés et leur insertion ne posera pas problème .L'état est là certes mais ils pourront s'en sortir. Le Professeur Ndeye Fatou Ngom le Directrice de l'UFR sante développement durable la formation médicale nécessite 8 année .

Il s'agit de 7ansd de théorie et pratique et une année de stage rurale soutenance de thèse .Cette promotion sortante vient de terminer les 7annees .C'est une formation qui va démarrer les soutenances de thèse dès le début de l'année prochaine .Nous avons 3 niveaux ,le niveau licence 1 , 2 et 3 ou nous enseignons les matières fondamentales la radio physique .Vous savez le parrain est un bio physicien .Nous enseignons les mathématiques ,l'hématologie ,le master 1 et 2 ou nous enseignons les maladies infectieuses ,la médecine interne ,l'hématologie clinique ,dermatologie ,l'urologie ,la néphrologie toutes les pathologies et la D1 ou nous enseignons la tri modules .il y a une vingtaine d'étudiants dont un interne des hôpitaux en service cardiologie chirurgicale au niveau de l'hôpital Fann .Il y a également deux internes de la première promotion dont l'un est en service à Dalale Diam pour se spécialiser en hématologie clinique et l'autre en gynécologie à Pikine en train de faire sa spécialité en en gynécologie .