Algérie: Bechar - Achèvement des travaux de la ligne ferroviaire Tindouf-Gara Djebilet

Bechar — Les travaux de réalisation de la ligne ferroviaire reliant Tindouf au gisement de fer de Gara-Djebilet sur 135 km ont été achevés, a-t-on appris lundi de l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF). "Les travaux de réalisation du tronçon de la voie ferrée reliant Tindouf au gisement de fer de Gara-Djebilet, sur une distance de 135 km, viennent d'être officiellement achevés, comme prévu auparavant", a affirmé à l'APS le directeur de la communication de l'ANESRIF, Abdelkader Mazzar.

La nouvelle ligne ferroviaire, qui fait partie du mégaprojet de la ligne ferroviaire minière reliant le Sud-ouest au Nord du pays, via une voie ferrée de 950 km reliant Tindouf et Bechar, a été concrétisée avec toutes ses infrastructures, ouvrages d'art et équipements techniques, a-t-il expliqué.

"L'achèvement des travaux de cette ligne ferroviaire minière, est une étape majeure en matière d'exploitation du gisement de fer et de transport du minerai de fer vers diverses unités de transformation au Nord du pays, et même son exportation à l'étranger", a-t-il ajouté.

"La finalisation des travaux de cette ligne va permettre le renforcement, en moyens logistiques et humains conséquents, les chantiers de la tranche de 575 km qui relie Tindouf et Hammaguir, via Oum-Laâssel", a fait savoir M. Mazzar.

Pour rappel, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a affirmé, lors de sa récente visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Tindouf, que cette ligne ferroviaire serait livrée le 5 juillet courant.