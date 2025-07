Algérie: Le Premier ministre préside l'ouverture du Sommet 'La jeunesse et la participation politique'

Alger — Chargé par Monsieur le président de la République, le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, lundi à Alger, l'ouverture des travaux du Sommet national "La jeunesse et la participation politique", organisé par le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par une allocution du président de la République, prononcée en son nom par le Premier ministre, en présence du ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, et du Conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires politiques et des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis politiques, ainsi que de plusieurs membres du Gouvernement, de responsables et de représentants d'institutions et d'instances constitutionnels, de représentants d'organisations et d'associations de la société civile, des organisations estudiantines et de jeunes, et des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie.

Organisé au lendemain de la célébration du 63e anniversaire de l'Indépendance, et regroupant plus de 3000 jeunes algériens participant à la vie politique issus des quatre coins du pays et de l'étranger, le sommet vient couronner un processus interactif de dialogue et de débat sur les mécanismes et les moyens de promouvoir la participation politique des jeunes".