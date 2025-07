Algérie: AAPI - M. Rekkache inspecte plusieurs projets d'investissement à Bouira

Bouira — Le directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), M. Omar Rekkache, a inspecté, lundi à Bouira, plusieurs projets d'investissement dont certains sont déjà opérationnels, situés dans la zone industrielle d'Oued El Bardi.

A son arrivée à Bouira, le directeur général de l'AAPI a procédé à la remise d'actes de concession au groupe IMGSA, spécialisé dans l'industrie pharmaceutique, à l'entreprise Surfatec, spécialisée dans la transformation du bois, ainsi qu'à la SARL "Le Châtaignier", spécialisée dans la fabrication de produits d'emballage.

Accompagné du wali de Bouira, Abdelkrim Laâmouri, M. Rekkache s'est rendu dans le sud de la wilaya pour inspecter les travaux d'aménagement de la nouvelle zone industrielle de Dirah, qui s'étend sur 250 hectares. "Les travaux d'aménagement de cette zone ont bien avancé, ce qui lui permettra d'attirer et d'abriter de nouveaux investissements économiques", a déclaré le responsable de l'AAPI lors d'un point de presse, invitant les investisseurs qui souhaitent réaliser leurs projets dans cette zone à "venir exprimer leurs besoins".

Dans la zone de Sidi Khaled, à Oued El Bardi, M. Rekkache a inspecté une grande usine "VMS" spécialisée dans la fabrication de véhicules (motocycles) qui compte actuellement 116 employés, a précisé un des responsables de l'unité.

Sur place, M. Rekkache a demandé aux responsables de l'usine d'augmenter le taux d'intégration (estimé à 23 % actuellement) et d'ouvrir davantage le champ de la sous-traitance afin d'impliquer les petites entreprises dans ce processus industriel".

"L'AAPI est prête à accompagner et à soutenir les investisseurs et les projets réussis, en leur offrant un accompagnement et des facilités, afin de donner une nouvelle impulsion à l'économie nationale et de créer une dynamique économique et industrielle au niveau local et national", a-t-il déclaré en outre.