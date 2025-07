Madagascar: Nations Unies - Cap sur un développement durable et inclusif pour 2025-2026

Des orientations stratégiques ont été établies hier par le Comité conjoint du Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le Développement. Ces orientations s'articulent autour des priorités 2024-2028 et de la Politique générale de l'Etat.

Le Gouvernement malagasy et le Système des Nations Unies (SNU) renforcent leur engagement commun en faveur d'un développement durable, inclusif et résilient à Madagascar, à travers le Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 2024-2028. La réunion du Comité de pilotage conjoint de ce plan-cadre s'est tenue hier au Carlton Anosy, posant les jalons pour les actions prioritaires des années 2025-2026.

Cette rencontre stratégique, coprésidée par la ministre de l'Économie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, et le coordonnateur résident du SNU, Anthony Ngororano, a rassemblé ministres, chefs d'agences onusiennes, partenaires financiers, représentants du secteur privé et de la société civile. Ensemble, ils ont dressé le bilan des avancées collectives de 2024, tout en identifiant les défis et les bonnes pratiques à consolider. « Grâce à une coordination renforcée et une appropriation nationale des priorités, nous posons les fondations d'un avenir plus équitable, plus prospère et plus durable pour Madagascar », a déclaré la ministre de l'Économie et des Finances, réaffirmant l'engagement du gouvernement dans l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) de l'Agenda 2030.

Priorités stratégiques

De son côté, Anthony Ngororano a souligné que ces réunions constituent un cadre essentiel pour « montrer la redevabilité du système des Nations Unies et renforcer les partenariats », tout en rappelant que l'alignement du Plan-cadre sur la Politique générale de l'État permet de travailler « de manière plus intégrée pour un impact durable et significatif ». Le Plan-cadre de coopération 2024-2028 s'articule autour de quatre priorités stratégiques : renforcer la bonne gouvernance et l'état de droit, développer le capital humain, stimuler la productivité et les emplois productifs, et renforcer la gestion durable de l'environnement. Ces priorités répondent aux trois piliers de la Politique générale de l'État, visant à lever les obstacles structurels freinant la réalisation des ODD.

Résultats enregistrés

Malgré un contexte mondial marqué par des crises multiples, Madagascar a consolidé sa trajectoire de développement en 2024. Les actions conjointes ont permis d'importantes avancées, notamment dans la nutrition avec 380 000 écoliers du Grand Sud bénéficiant de repas scolaires, et plus de 4,5 millions d'enfants vaccinés contre la rougeole et la polio, renforçant la couverture sanitaire nationale. Dans le domaine de la gouvernance, le SNU a appuyé la mise en place de politiques de lutte contre les violences basées sur le genre et contre la corruption, tout en facilitant l'accès à la justice pour 4 700 personnes, dont de nombreuses femmes.

Des outils numériques ont également été déployés pour renforcer le suivi des politiques publiques et la transparence administrative. L'action environnementale n'est pas en reste, avec des projets de restauration de mangroves et la promotion de systèmes d'irrigation solaires, permettant à Madagascar de réaffirmer son engagement en faveur de la neutralité carbone, consolidé lors de la COP29 à Bakou. Pour les deux parties, ces résultats témoignent de l'efficacité d'une approche intégrée et synergétique entre les agences onusiennes et les institutions malgaches.

Durable

Les priorités définies pour 2025-2026 visent à capitaliser sur ces acquis tout en accélérant les progrès sur les ODD, grâce à des partenariats élargis avec le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers. Pour le système des Nations Unies, il s'agit non seulement d'accompagner Madagascar dans la mise en oeuvre de ses politiques publiques mais aussi de renforcer les capacités nationales, afin de garantir que les actions menées touchent effectivement les populations les plus vulnérables, tout en construisant une société plus inclusive et résiliente.

En cette période charnière, le Gouvernement et le SNU réaffirment leur volonté commune d'accélérer le développement durable, en mettant l'accent sur l'appropriation nationale, l'efficacité des interventions et la responsabilisation partagée pour que les ambitions de l'Agenda 2030 deviennent une réalité pour tous les Malgaches.