La nouvelle découverte archéologique dans la région environnant le mausolée de l'Agha Khan sur la rive ouest d'Assouan est une nouvelle preuve de la richesse et de la diversité historique et culturelle du gouvernorat et renforce sa stature comme l'un des principaux sites archéologiques d'Egypte, a indiqué le président du secteur des antiquités égyptiennes, Mohamed Abdel Badie.

Lors d'une intervention sur la chaîne Extra News, M. Abdel Badie a expliqué que la nouvelle découverte faisait partie de la nécropole remontant à l'Ancien Empire et qui était consacrée aux dirigeants de la zone frontalière du sud qui protégeaient les frontières méridionales de l'Egypte contre les attaques provenant de l'Afrique.

Des tombeaux sculptés dans les rochers, garnis de fresques et remontant aux époques grecque et romaine avec des inscriptions hiéroglyphiques bien conservées, avaient été déterrés par une mission de fouilles égypto-italienne formée du Conseil suprême des antiquités et de l'Université de Milan.