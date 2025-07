Tunisie: TRE - Saïed ordonne des mesures concrètes pour un retour sans entraves

Comme chaque année à pareille période, la Tunisie accueille les Tunisiens résidant à l'étranger (TRE), d'où la dynamique fébrile enregistrée à travers les différents points de passage frontaliers, notamment aériens et maritimes, sans oublier, bien entendu, ceux terrestres.

En effet, le président de la République ne cesse de rappeler la nécessité de faire de ce retour une étape facile à vivre tout en la rendant la plus agréable possible afin qu'elle soit un souvenir que tous les TRE souhaiteraient bien repasser, dans la mesure où les Tunisiens vivant à l'étranger sont des citoyens à part entière devant bénéficier des différents avantages légaux, sachant qu'ils contribuent largement à la dynamique économique nationale avec un apport annuel considérable en devises fortes.

Et dans le cadre des procédures visant la simplification et la facilitation des démarches à effectuer par nos compatriotes de retour au pays, on cite de nombreuses simplifications, dont la dernière en date porte, justement, sur le volet touchant la douane, plus précisément la déclaration des devises.

C'est le porte-parole de la Direction générale des douanes, le général Chokri Jabri, qui vient d'annoncer la nouvelle démarche à mener suite à l'entrée imminente en service d'une nouvelle application dédiée à la déclaration de devises à distance.

En effet, intervenant sur les ondes d'une radio de la place, Choukri Jabri a précisé que cette application, actuellement en phase de test, sera opérationnelle dans les prochains jours. Elle sera accessible via l'application mobile «Smart Traveler» de la douane tunisienne ou à travers le portail officiel www.douane.gov.tn.

Il s'agit d'une option numérique appelée à rendre plus faciles les formalités douanières pour les TRE, dans la mesure où cela va réduire sensiblement les files d'attente aux postes frontaliers tout en s'inscrivant dans le cadre du programme de digitalisation des services douaniers engagée par l'administration.

Rappelons que la déclaration de devises étrangères est obligatoire auprès des services douaniers lors de la sortie du territoire tunisien, lorsque les montants dépassent l'équivalent de vingt mille dinars tunisiens, comme le stipule l'arrêté du ministre des Finances du 1er mars 2016.

A noter que le porte-parole de la Douane tunisienne, le colonel-major Jabri, a indiqué sur les ondes d'une radio locale que les préparatifs ont été organisés au plus haut niveau, sur directives du Président Kaïs Saïed et notamment auprès de la Cheffe du gouvernement et de tous les départements concernés.

Ainsi, des recommandations ont été formulées à toutes les structures pour «accélérer et faciliter les procédures pour les TRE, essayer de résoudre leurs problèmes rapidement et sans entraves, digitaliser les services, fournir les bonnes conditions pour le retour au niveau du transport, de la logistique, de la Douane, des passages frontaliers terrestres, maritimes et aériens».

Ce n'est pas tout, sur un autre plan mais dans le même ordre d'idées touchant les prestations douanières, le même porte-parole a assuré que la Direction générale des douanes oeuvre à renforcer davantage son ouverture sur l'environnement économique dans le but évident d'interagir davantage avec les opérateurs et investisseurs et de fournir les solutions adéquates et concrètes aux obstacles rencontrés par les entreprises.

Bref, le Président Kaïs Saïed prouve qu'il reste à l'écoute des aspirations des TRE en leur accordant un intérêt majeur et en leur garantissant chaque année un bon déroulement de leur retour à la mère patrie, un moment clé de leurs liens avec la Tunisie.