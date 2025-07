Soudan: Le pays reçoit un don Chinois de 210 millions de Yuans

Le ministère soudanais des Finances et de la Planification économique a signé aujourd'hui une convention de don avec la République populaire de Chine, d'un montant de 210 millions de yuans, au profit de la République du Soudan.

La signature de l'accord a été effectuée par le sous-secrétaire à la planification, Dr Mohamed Bachar, pour le gouvernement soudanais, et par le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Soudan, M. Zhang Xianghua, pour le gouvernement chinois.

LDr Bachar a précisé que cette convention s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des résultats de la participation du président du Conseil de souveraineté aux travaux du Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, tenu à Beijing en septembre 2024. Il a indiqué que le don sera destiné aux secteurs des services essentiels, notamment la santé, l'eau et l'éducation, considérés comme des priorités de la phase actuelle. Il a salué les efforts continus de la Chine pour soutenir le développement au Soudan.

Le chargé d'affaires Zhang Xianghua a, pour sa part, souligné que ce don constitue une mesure concrète au sein d'un mécanisme conjoint établi auparavant entre les deux pays pour coordonner et suivre la mise en oeuvre des résultats du Sommet de Pékin et du don annoncé par le président chinois. Il a affirmé la poursuite des travaux de ce mécanisme et la volonté de définir un plan détaillé répondant aux priorités et besoins du Soudan. Il a également réitéré l'engagement de la Chine à renforcer et approfondir les relations de coopération économique avec le Soudan, et à participer aux projets de développement et de reconstruction selon les priorités fixées.

Dans le même contexte, Dr Bachar a révélé avoir récemment représenté le Soudan lors des assemblées annuelles de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, tenues à Pékin. Il y a rencontré la présidente nouvellement élue de la banque, Mme Zhou Yan, qui a promis d'accorder au Soudan un traitement préférentiel en matière de financement et d'investissements dans le domaine des infrastructures. Le Dr Bachar a exprimé l'espoir que cette institution devienne un partenaire clé dans les efforts de reconstruction du pays après la guerre.