Alger — Le Conseil des ministres a approuvé, lundi, lors de sa réunion présidée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et le projet de loi relatif à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel.

Après examen et débat du projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et du projet de loi relatif à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel, le Conseil des ministres a approuvé les deux projets de loi, en tenant compte des orientations du président de la République, qui a affirmé que "l'Algérie a instauré des règles et des mécanismes de contrôle rigoureux en matière de lutte contre toutes les formes de corruption, et ce, après avoir franchi des étapes importantes dans la lutte contre toutes les formes de criminalité, notamment celles liées aux aspects financiers, ainsi qu'en matière de protection des personnes", selon le communiqué du Conseil des ministres.