Algérie: Education - L'importance de la prise en charge des élites scolaires soulignée

Alger — Le ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadaoui, a souligné, lundi à Alger, lors de la cérémonie de clôture de la 2e édition des Olympiades algériennes de mathématiques de 2025, l'importance que revêt la prise en charge des élites scolaires et la valorisation de leurs capacités.

Présidant cette cérémonie, qui a vu la distinction des meilleurs élèves, M. Sadaoui a précisé que de tels événements "permettent d'améliorer la participation et le classement de l'Algérie dans les compétitions régionales, continentales et internationales" et "visent à prendre en charge les élites scolaires et à valoriser leurs capacités".

Le ministre a précisé que "l'édition 2025 est venue traduire le développement de l'enseignement scientifique et technologique pour être en phase avec les transformations scientifiques que connaît le monde et assurer une formation de qualité à des élites capables de représenter l'Algérie dans les joutes internationales de haut niveau".

M. Sadaoui a révélé, à cette occasion, que le ministère "œuvre actuellement à mettre en place le cadre réglementaire des olympiades des matières d'enseignement", ajoutant que "ces olympiades seront étendues à d'autres matières la prochaine année scolaire, conformément à la vision de l'Etat visant à bâtir une école renouvelée et créative à même de former des générations qui porteront le flambeau du leadership et de l'innovation dans le futur".

Dans un exposé sur l'organisation de cette édition, l'inspecteur de l'éducation et membre de la commission nationale des olympiades des matières d'enseignement, Abdellah Rahmani, a indiqué que la correction des copies des élèves participant au 3e tour qualificatif de ces olympiades avait donné lieu aux résultats suivants : dans la catégorie des minimes (3e et 4e années du cycle moyen), 11 élèves ont décroché la médaille d'or, 20 la médaille d'argent et 27 autres la médaille de bronze, tandis que 34 élèves ont obtenu une place d'honneur.

Dans la catégorie des cadets (1ère année secondaire) : 3 élèves ont remporté la médaille d'or, 9 la médaille d'argent et 10 autres la médaille de bronze.

Chez les juniors (2e et 3e année secondaire), 4 élèves ont remporté la médaille d'or, 6 la médaille d'argent et 11 la médaille de bronze, tandis que 3 autres ont obtenu une place d'honneur.

Cette édition a connu une large participation, 69.076 élèves de toutes les wilayas ayant participé au 1er tour qualificatif, dont 3.124 se sont qualifiés au 2e tour qualificatif et 263 élèves au 3e et dernier tour qualificatif.