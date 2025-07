Algérie: Convention de coopération entre la direction de la promotion des exportations au ministère du Commerce Extérieur et la CAGEX

Alger — Une convention de coopération a été signée, lundi à Alger, entre la direction de la promotion des exportations au ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations et la Compagnie algérienne d'assurance et de garantie des exportations (CAGEX), visant à accompagner les exportateurs dans leurs opérations d'exportation pour accéder auxmarchés étrangers.

La convention a été signée par le Directeur Général de la promotion des exportations, Samir Derradji, et le PDG de la CAGEX, Zouhir Laiche, en présence du ministre du Commerce

extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig et du ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred, en marge d'une journée d'étude organisée sous le thème "Le métier

d'exportateur : perspectives et aspirations".

La convention porte notamment sur l'échange d'informations entre les deux parties, afin de faciliter l'accès des marchandises aux différents pays, la formation des cadres et le renforcement de la coordination pour trouver les mécanismes à même d'accompagner les exportateurs, selon les explications fournies à cette occasion.

Lors de cette journée d'étude, M. Rezig a prononcé une allocution dans laquelle il a mis en avant les efforts déployés par l'Etat pour développer les exportations hors hydrocarbures, ayant permis l'augmentation du nombre d'exportateurs algériens de 800 en 2020 à 2400 à la fin 2024.

En 2024, l'Etat avait recensé 226 exportateurs dont les exportations avaient atteint plus de 1 million de dollars, répartis en 146 exportateurs de marchandises et 80 exportateurs de services, selon le ministre.

"Ces chiffres reflètent la bonne trajectoire des réformes et des dispositions gouvernementales visant à soutenir les acteurs économiques, et à les encourager à s'orienter vers les marchés internationaux, à travers une série de mesures importantes englobant des facilités administratives, douanières et financières", a affirmé M. Rezig.

De son côté, M. Derradji a souligné la nécessité de promouvoir le métier d'exportateur en tant qu'opérateur spécialisé dans la commercialisation et la promotion des produits algériens à l'étranger, afin que le producteur puisse se consacrer pleinement à ses activités de production. Il a, dans ce contexte, estimé que les marchés des pays voisins, notamment la Tunisie, la Libye et la Mauritanie, représentaient une destination idéale pour la commercialisation du produit national sur le continent africain, soulignant l'importance de tirer profit, de l'organisation par

l'Algérie, en septembre prochain, de la Foire commerciale intra-africaine (IATF), pour renforcer la présence des produits algériens sur les différents marchés africains.

Pour sa part, M. Laiche a souligné l'importance de créer davantage de sociétés spécialisées dans les opérations d'exportation, en tant qu'intermédiaires entre le producteur algérien et les marchés étrangers, soulignant leur rôle pivot dans l'accompagnement des opérateurs économiques, notamment à la lumière des mutations actuelles que connaît le commerce international.

La journée d'étude a vu la participation de plusieurs membres du Gouvernement, de représentants des différents départements ministériels concernés par l'exportation, du Directeur général des Douanes, le général-major Abdelhafid Bakhouche, de représentants d'institutions financières, de représentants du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), et d'organisations professionnelles.

A cette occasion, un documentaire sur les capacités d'exportation de l'Algérie a été projeté, outre la tenue de séances de travail axés sur le cadre institutionnel de l'exportateur et les modalités d'accompagnement et de soutien à l'exportateur.