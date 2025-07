document

Le Conseil d'administration du FMI a achevé aujourd'hui les quatrièmes revues des accords combinés de 42 mois au titre de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) et du Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC), ainsi que la troisième revue dans le cadre de l'accord au titre de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD).

Les accords FEC/MEDC ont été approuvés par le conseil d'administration du FMI en janvier 2023 (voir communiqué de presse N°23/15), et l'accord FRD a été approuvé en décembre 2023 (voir communiqué de presse N°23/465). L'achèvement des revues permet un décaissement immédiat de 36,16 millions de DTS (environ 49,8 millions de dollars), dont 6,44 millions de DTS (environ [8,9] millions de dollars) au titre de la FEC/MEDC et de 29,72 millions de DTS (environ 40,9 millions de dollars) au titre du FRD, portant les décaissements cumulés à 125,9 millions de DTS (environ 166,5 millions de dollars).

L'économie mauritanienne a fait preuve de résilience, malgré les incertitudes mondiales exacerbées et les risques sécuritaires accrues au niveau régional, avec une activité économique qui a marqué un léger ralentissement pour s'établir à 5,2 % en 2024. Après une nouvelle décélération à 4,0 % en 2025, la croissance devrait rester favorable à moyen terme, soutenue par les efforts du gouvernement en matière d'infrastructures et par les investissements privés. L'inflation devrait rester contenue dans les limites de l'objectif fixé par la Banque centrale. Les réformes dans les domaines de la gouvernance, du secteur monétaire et financier, des politiques d'investissement et de la formation professionnelle devraient soutenir les efforts visant la diversification l'économie au-delà des industries extractives.

La performance du programme a été robuste, avec la réalisation de toutes les cibles quantitatives fixées pour fin décembre 2024 et la mise en oeuvre de la plupart des repères structurels prévus dans le cadre de la FEC/ MEDC Les réformes prévues dans le cadre de la FRD progressent également.

La performance du programme a été solide, avec tous les objectifs quantitatifs de fin décembre 2024 atteints, et la plupart des repères structurels dans le cadre de la FEC/MEDC mis en oeuvre. Les réformes dans le cadre du FRD progressent également.

À l'issue des discussions du Conseil d'administration, M. Kenji Okamura, Directeur général adjoint et président par intérim, a fait la déclaration suivante :

« La performance du programme dans le cadre de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) et du Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC) a été robuste. Soutenue par des politiques prudentes et bien calibrées des autorités, l'économie mauritanienne a continué de croître en 2024, bien qu'à un rythme plus lent qu'en 2023 tandis que l'inflation a diminué. La performance au niveau des finances publiques, y compris la mise en oeuvre d'un ancrage budgétaire, soutient l'objectif à moyen terme des autorités de stabiliser de la dette. Le compte courant s'est creusé en 2024, mais les réserves internationales sont restées à des niveaux confortables. »

« L'orientation budgétaire prudente des autorités, basée par l'ancrage budgétaire, contribue à isoler les dépenses publiques de la volatilité des prix des produits de base et à stabiliser la dette. La poursuite de cette politique budgétaire prudente, complétée par des réformes de la politique et de l'administration fiscales, permettrait de créer un espace budgétaire pour les dépenses sociales et l'investissements public, tout en préservant la crédibilité du cadre budgétaire à moyen terme. »

« Avec le ralentissement de l'inflation, la Banque centrale de Mauritanie a commencé à baisser les taux d'intérêt. Une gestion efficace des liquidités, soutenue par le développement continu des instruments de politique monétaire, aide à ancrer les anticipations d'inflation tout en favorisant le développement des marchés de la dette domestique. La poursuite des réformes visant à approfondir le marché des changes devrait améliorer la flexibilité du taux de change et la résistance aux chocs extérieurs. Le renforcement de la résilience du secteur bancaire nécessite une surveillance étroite des tendances du secteur financier et une application cohérente des règles prudentielles. »

« Une mise en oeuvre décisive des réformes structurelles est essentielle pour soutenir une croissance plus élevée, plus inclusive et plus diversifiée, tirée par le secteur privé. Les priorités comprennent l'opérationnalisation des récentes réformes de gouvernance, le renforcement de la reddition des comptes et de la transparence, le développement du capital humain, la promotion de l'inclusion financière, et l'amélioration du climat des affaires. »

« La mise en oeuvre effective des accords FEC/MEDC, ainsi que l'accélération des efforts de réformes dans le cadre de la FRD, aideront la Mauritanie à relever les défis à moyen et à long terme et à sécuriser des financements additionnels. Ces programmes visent à maintenir des niveaux adéquats de réserves internationales, à renforcer les cadres de politique macroéconomique et à promouvoir une croissance durable, et de ce fait Ils soutiennent également l'agenda climatique de la Mauritanie, le développement du capital humain et la réduction de la pauvreté. »