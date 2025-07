Tunisie: Le Festival international de Carthage dévoile l'affiche de sa 59e édition

Le Festival international de Carthage (FIC) a dévoilé l'affiche officielle de sa 59e édition, qui se tiendra du 19 juillet au 21 août 2025 à l'Amphithéâtre romain de Carthage.

Cette affiche est une création graphique d'Atef Maazouz, conçue à partir d'une calligraphie arabe du calligraphe tunisien Amor Jomni. Elle représente une femme vue de dos, vêtue d'une robe blanche inspirée de l'époque carthaginoise, le regard tourné vers la mer. Sur un fond bleu profond, le chiffre 59 apparaît en blanc, accompagné de l'inscription calligraphiée en lettres dorées « Qart Hadashté », l'ancien nom phénicien de Carthage signifiant « La nouvelle Cité ».

Dans une publication diffusée lundi en fin d'après-midi sur la page Facebook officielle du festival, le texte accompagnant l'affiche célèbre la dimension symbolique de Carthage « Les lettres arabes tracent ton nom : Qart Hadasht - La nouvelle Cité. Toi qui es matrice et origine, révolution et progrès, rencontre et ouverture, prospérité et culture. Toi, la mère nourricière de ce bleu étendu que tu illumines par des traits traçant ton nom comme une révélation divine, une embarcation venue de loin pour semer une civilisation d'exception. »

Et d'ajouter : « Entre ce bleu qui s'étend à l'infini et cet arc de triomphe se cachent les secrets d'une cité fière et altière, forte de ses légendes et de ses triomphes. Ton regard perçant traverse les mystères d'une autre cité tant chérie, à jamais tienne, qui garde ton nom, ton âme et ton essence. Carthage d'hier, celle d'aujourd'hui encore, réinvente le passé et façonne son futur. »

Le Festival international de Carthage se tient chaque été dans le prestigieux Amphithéâtre romain, au cœur du site archéologique de Carthage, classé au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1979.

Créé en 1964, le FIC est l'un des plus anciens festivals d'Afrique et du monde arabe. Il se veut une plateforme pluridisciplinaire dédiée à la promotion de la culture et à la valorisation des créations d'artistes confirmés et émergents venus des quatre coins du monde. Si sa programmation est principalement centrée sur la musique, elle s'ouvre également au théâtre, au cinéma, à la danse et aux arts de la scène.

Le festival est organisé par l'Établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA), sous l'égide du ministère des Affaires culturelles.

Le programme de cette 59e édition n'a pas encore été dévoilé.