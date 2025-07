Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Le ministre des finances visite quelques entités économiques

En séjour du travail du 4 au 5 juillet à Pointe-Noire, le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Christian Yoka, a visité quelques structures économiques de cette ville, question de s'enquérir des problèmes auxquels elles sont confrontées.

Le ministre a débuté sa série des séances de travail et visite par la direction départementale des douanes de Pointe-Noire avant de les poursuivre dans les directions générales du Guichet unique des opérations transfrontalières(GUOT), la Centrale électrique du Congo (CEC), le port autonome de Pointe-Noire, le Chemin de fer Congo océan (CFCO) et le Conseil congolais des chargeurs.

Il a justifié ces descentes, notamment la direction générale de la douane, par des échanges de routine sur les problématiques auxquelles font face cette structure concernant les rétrocessions et rémunération pour la motivation du personnel. car, a-t-il indiqué les douanes en tant que poumon économique constituent un enjeu important au terme de mobilisation des ressources financières dont à besoin le pays.

« Je ne suis pas content, ni ravi parce que les résultats enregistrés aujourd'hui sont loin de ce qui devrait l'être. Après six mois de ma prise de fonctions, ce qui me remonte de ce département n'est pas positif : Trop de plaintes, trop d'allusions à des fraudes, les sujets sur la numération des valeurs, des demandes faites aux usagers et on ne peut pas continuer comme ça, au regard des exigences de déontologie a-t-il fait savoir.

Chacun de nous, a-t-il poursuivit, doit être responsable des uns et des autres parce que les actions qui en dérivent impactent l'ensemble des agents. d'où l'intérêt pour tous de répondre aux obligations internationales tous les mois.

« Je devrais avoir des problèmes sur des endroits les plus reculés et les plus difficiles d'accès, mais ce que nous constatons ici. Ce qui nous invite de manière collective à changer les choses. La réputation de la douane ne doit pas faire place à des manipulations dans le système informatique, où les témoignages des usagers mettent à nu les responsables", s'est indigné le ministre promettant de suspendre ceux qui seront pris la main dans le sac.

Les différentes séances de travail se sont toutes déroulées à huit-clos entre la délégation du ministre et les membres des différentes directions générales.