Tunisie: Le ST met en oeuvre sa stratégie - Réussir l'amalgame

Les Stadistes tentent de recruter malin pour atteindre à terme un niveau de performance élevé.

Avec une seconde qualification consécutive en C3 et un ticket à glaner pour disputer le Super tunisien, le Stade de Chokri Khatoui aura une rentrée chargée et devra forcément se renforcer davantage pour bien figurer sur les deux tableaux, sans oublier la reprise de la L1 le 9 août. On en vient à présent aux contours de l'équipe qui se dessinent, mais survolons tout d'abord le volet des joueurs partis monnayer leur talent ailleurs.

Ainsi, outre le latéral Nidhal Laifi, passé sous pavillon «sang et or», le gardien Sami Hlal qui a signé au profit de l'AS Marsa et le milieu gauche Skander Chihi, actuellement sur le marché, l'axial ivoirien Ousmane Ouattara a été libéré pour bons et loyaux services. Revisitons les emplettes à présent. Jusque-là, l'orientation prise pencherait vers le recrutement de valeurs sûres, de joueurs au métier consommé.

Ainsi, avec les arrivées du gardien Noureddine Farhati en provenance de l'USBG, du milieu Ellyes Jelassi qui signe son come-back au Bardo après y avoir débuté en 2013, passé à l'EST en 2015 et revenu au ST en 2017, avant de tenter des expériences à l'USM, Al Masry et Al Ahli de Libye, le Stade se renforce avec deux joueurs rompus aux dures batailles de la Ligue 1 et ayant assez de vécu pour vite s'adapter en prévision du match-couperet face à l'USM pour déterminer le finaliste du Super tunisien et de l'entrée en lice stadiste en C3.

Autre recrue intéressante, l'avant Firas Iffia, en provenance d'El Mokawiloon et passé par Bank El Ahly, le CSS, l'ESS et l'OB. A 28 ans, à la force de l'âge, Iffia a signé pour deux ans avec les Bardolais. Toujours volet mercato, le Stade tente aussi de dénicher de bonnes pioches, comme l'attaquant de 27 ans Hosni Guezmir, un joueur qui a porté la tunique de l'US Tataouine la saison écoulée.

Enfin, le Stade a réussi à prendre l'ailier gauche du club libyen d'Al Tersana, Abderrahmane Hanchi, pour deux ans. A 29 ans, Hanchi entame donc une nouvelle expérience après avoir antérieurement évolué avec l'OB, Ahli Tripoli et Al Fehayheel du Koweït. Tir groupé bardolais donc avec des emplettes ciblées où l'exécutif a plutôt fait la part belle à l'attaque, talon d'Achille stadiste la saison passée avec la présence de joueurs de qualité, pour la plupart talentueux mais pas toujours efficaces au moment de faire la différence.

Projet en cours

Aujourd'hui, même si l'on attend d'autres joueurs au complexe Hedi Ennaifer, les premiers arrivés apportent déjà des éléments de réponse quant à la direction prise et l'objectif poursuivi. Et assurément, sans aucun doute, le Stade Tunisien est en passe de monter un groupe qui peut se compléter sans que personne n'empiète sur l'autre, visant une alchimie de groupe.

En clair, concrètement, il s'agit de faire en sorte que tout d'abord les jeunots, à l'instar des Ayari, Dabbebi, Gharbi, Smaâli, Nguilli et Arous, montent davantage en galon aux côtés des expérimentés Ndao, Touré, Ferchichi, Saâfi, Khalfa et Ouerghemi (qui ont rempilé), Sahraoui (en passe de prolonger) et Atoui, déjà en place depuis quelque temps. Pourvu que l'amalgame avec les recrues se fasse en un tour de main, histoire de combiner tout ce beau monde de manière harmonieuse. Le projet est en cours...