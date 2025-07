Tunisie: Réglementation du championnat professionnel 2025-2026 - Rien n'a changé !

Les anciens textes de qualification de joueurs, de nombre maximum de joueurs tunisiens et étrangers à recruter, ont été maintenus au grand dam de ceux ont poussé pour une augmentation des quotas.

Dans sa note circulaire adressée aux clubs professionnels et amateurs en date du 30 juin 2025, note qu'il a l'habitude d'envoyer avant l'ouverture de chaque mercato estival, le Bureau Fédéral n'a apporté aucune modification majeure dans les principaux règlements régissant le championnat professionnel et le championnat amateur.

Concernant les dates des deux périodes de transfert de joueurs, elles n'ont pas dérogé aux dates habituelles : mercato estival (du 1ᵉʳ juillet au 20 septembre 2025) et mercato hivernal (du 2 janvier au 31 janvier 2026 ) . Pour les catégories d'âge des clubs de Ligue 1 et 2, ce sera comme suit : âge senior ( natifs 2004 et moins), élite (natifs 2005 /2006 ), juniors ( natifs 2007 / 2008 ), cadets ( natifs 2009 / 2010 ), minimes ( natifs 2011 / 2012 ), écoles ( natifs 2013 / 2014 ) et benjamins ( natifs 2015 / 2016 ).

Geste symbolique envers les clubs

Pour l'effectif des joueurs seniors à enregistrer sur le système TMS de la FTF, ce nombre est toujours limité à 30 joueurs seniors (y compris les 6 joueurs étrangers). Chaque club des Ligues 1 et 2 est autorisé durant le mercato d'été à recruter, sous forme de transfert définitif ou de prêt, un nombre maximum de dix ( 10 ) joueurs d'âge senior ( les natifs 2004 , 1ʳᵉ année seniors n'entrent pas dans ce quota des dix).

Le nombre de joueurs recrutés à titre de prêt ne doit pas dépasser cinq ( 5 ) joueurs. Durant le mercato d'hiver, un club de Ligue 1 n'est autorisé qu'à remplacer au maximum que cinq ( 5 ) parmi les dix ( 10 ) joueurs recrutés en été à condition de résilier les contrats des joueurs à remplacer ou de les transférer et de présenter un quitus de règlement signé de leur part de toutes les rémunérations leur revenant durant la période passée avec le club et de la régularisation de leur situation financière.

Ce nombre est limité à quatre (4) remplacements pour les clubs de Ligue 2. Le Bureau Fédéral est resté de marbre face aux pressions de certains clubs nantis pour augmenter le quota des joueurs étrangers à engager. Ce quota est toujours limité à six (6) joueurs d'âge seniors plus la possibilité d'inscrire un septième à la condition qu'il ait évolué la saison passée sous les couleurs de ce club en tant que joueur élite.

Le nombre d'au moins sept (7) joueurs tunisiens sur le terrain tout au long de la rencontre (donc toujours quatre (4) joueurs étrangers au maximum sur le terrain est toujours en vigueur) a été aussi maintenu pour respecter au minimum le principe d'égalité des chances pour le championnat national entre les 16 clubs. Et aussi pour réduire au minimum ce fléau de litiges inquiétant chaque année qui frappe des clubs tunisiens et qui n'a cessé d'augmenter avec une moyenne presque stable de 10 clubs interdits de recrutement.

Le Bureau Fédéral a fait un geste symbolique envers les clubs en maintenant les frais d'engagement pour la saison sportive 2025 / 2026 ( 3000 dinars pour les clubs de Ligue 1 et 2.500 dinars pour les clubs de Ligue 2 ) et en n'augmentant pas le prix des imprimés et vignettes de qualification des joueurs et d'homologation des contrats d'entraîneurs qui sont déjà exorbitants avec une moyenne de 50.000 dinars pour un club de Ligue 1 et de 30.000 dinars pour un club de Ligue 2.