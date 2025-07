Tunisie: EST - Reprise des entraînements aujourd'hui - Tout un contenu riche...

Al Ahly, en stage à Tabarka dans les jours à venir, propose d'affronter l'Espérance en amical. Deux autres tests, contre CR Belouizdad et Al Masry, sont envisageables.

Les vacances sont finies pour Maher Kanzari et ses joueurs dont la reprise des entraînements aura lieu aujourd'hui. Une reprise qui tourne définitivement la page de l'exercice écoulé, marqué par l' échec en Ligue des champions où l'aventure des "Sang et or" s'est arrêtée au stade des quarts de finale, éliminés par les Sud-africains de Sundowns, mais aussi par ses succès à l'échelle nationale avec le doublé championnat et Coupe de Tunisie, sans oublier la participation acceptable en Coupe du monde des clubs avec mention "peut mieux faire".

Ceci dit, Maher Kanzari a du pain sur la planche. Il y a d'abord le lourd et épineux dossier des transferts où il est appelé à trancher sur deux cas importants. Il y a d'abord le cas Elyas Bouzaïene qui, selon des indiscrétions, n'est plus contre l'idée de poursuivre l'aventure sous les couleurs "sang et or". Une idée qui fait son chemin car, si on croit les bruits de couloirs, Maher Kanzari veut garder le joueur.

On ne sait pas, par contre, ce qu'il pense de Mohamed Mouhli. Quant à Aymen Ben Mohamed, il est en dehors du sillage du Parc B du moment où on n'active pas l'option du renouvellement de son bail pour une saison supplémentaire.

Un stage à partir du 20 juillet !

Sur la table de son bureau, le coach "sang et or" aura tout un programme pré-établi avec, pour deuxième phase de préparation, un stage à Tabarka du 20 au 28 juillet. Le coach "sang et or" doit statuer également sur les matchs amicaux à disputer durant le rassemblement de Tabarka. Un premier test est proposé contre le CR Belouizdad le 24 juillet et un deuxième test face à Al Masry entraîné par Nabil Kouki.

Il y a aussi une proposition d'un match amical émanant du club égyptien, Al Ahly, qui sera également en stage à Tabarka. "Une proposition qui sera à l'étude, même si ça sera difficile.", nous dit-on. Tout dépendra de la décision que prendra Maher Kanzari au vu du degré de l'évolution de la préparation, sur le plan physique notamment.

Le coach "sang et or" prendra aussi en considération l'arrivée des nouvelles recrues de l'été, leurs aptitudes physiques, mais aussi leur intégration dans le dispositif du jeu de l'équipe. Car même s'il s'agit d'un match amical, le sparring-partner a pour nom Al Ahly et le résultat compte forcément et aura des répercussions par la suite.

Bref, tout un programme de préparation à peaufiner et à mettre définitivement en place dans les heures à venir, sans oublier les transferts à finaliser.