Tunisie: CAB - Le dernier rempart - Kaïs Amdouni prolonge !

Le gardien cabiste repart pour une nouvelle aventure d'un an...

On le donnait partant après une dernière saison assez mouvementée qui a vu, au bout du compte, une équipe cabiste se ressaisir lors de la phase retour. Et justement, Kaïs Amdouni a été une sorte de grand frère pour tout le groupe. Il a su, à un moment où certains joueurs qui menaçaient de faire grève en plein milieu d'exercice, les convaincre de revenir à de meilleurs sentiments.

Le résultat est que, durant le reste de la compétition, les Cabistes ont réalisé de belles performances... Il a été un excellent encadreur et a fait éviter au groupe une fin de saison en queue de poisson. Rien que pour le respect que les joueurs et les responsables lui portent, le prolongement de son contrat d'une année au CAB sera, à coup sûr, d'une utilité incontestable. En effet, outre sa présence qui leur est bénéfique, il aidera notamment le jeune gardien Moez Hanzouli dans son ascension...

Taïeb Ben Zitoun parmi les siens

La présence de l'ex- buteur du CAB parmi le public «jaune et noir», lors de l'étape de collecte de fonds au quartier de Bab Mateur vendredi dernier, n'est pas passée inaperçue. Le brave Taïeb, en vacances à Bizerte, a même chanté avec les supporters bizertins le fameux «give me one C, one A, one B» dans une ambiance électrique. Comme quoi le CAB est toujours reconnaissant à ceux qui l'ont servi...

Encore les pongistes de la ROB...

Volet pongistes à Bizerte à présent, la Raquette d'Or de Bizerte a bouclé la saison en raflant tous les trophées mis en jeu. En effet, les cadets, espoirs et séniors ont remporté tous les trois le doublé, alors que les minimes ont été sacrés champions de Tunisie, l'épreuve de Coupe n'étant pas programmée dans cette catégorie. Le mérite revient bien évidemment aux pongistes, mais également au staff technique composé des entraîneurs Béchir Abbassia, Mohamed Dridi et Bilel Bejaoui.