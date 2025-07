Algérie: Signature d'une convention de coopération entre l'ONSC et l'ONLCDT

Alger — L'Observatoire national de la société civile (ONSC) et l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLCDT) ont signé, lundi dans la wilaya de Tipasa, une convention de coopération pour renforcer la coordination bilatérale dans les domaines de la prévention, de la sensibilisation et de la formation, à travers des initiatives communes de terrain, indique un communiqué de l'ONSC.

Cette convention a été signée en marge de la première édition de l'université d'été de la société civile, organisée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Ladite convention a, pour objet, de "renforcer la coordination dans les domaines de la prévention, de la sensibilisation et de la formation, notamment en milieu juvénile, à travers des initiatives communes de terrain, qui contribuent à juguler les fléaux sociaux et à permettre à la société civile de s'acquitter de son rôle dans la protection du tissu social et la construction d'une conscience collective qui renforce les valeurs de la prévention et de la responsabilité".

Cette convention a été cosignée par la présidente de l'ONSC, Mme Ibtissem Hamlaoui et le président de l'ONLCDT, M. Tarek Kour.