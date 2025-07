Ile Maurice: Des heures supplémentaires non payées pour le week-end, la grogne monte

Inquiétude et sentiment d'injustice grandissants animent les employés du ministère de la Santé et du bien-être. Pour cause : une correspondance datée du 4 juillet précise que le paiement des heures supplémentaires ne concerne que les jours de la semaine et ce, pour deux périodes bien définies, du 1eᣴ octobre au 31 décembre 2024, puis du 1eᣴ janvier au 30 juin 2025.

Or, ils sont nombreux à avoir déjà travaillé les weekends durant les périodes concernées. Qui plus est, ces heures supplémentaires avaient bel et bien été autorisées, comme en témoigne la correspondance du ministère : «Employees (...) who had been called upon to work beyond their normal working hours.» Les employés, toujours selon la correspondance, sont les Health Surveillance Officer Cadres, les Field Supervisors, les Insecticide Sprayer Operators, les General Workers et les Rodent Control Attendants, dans le cadre des cas signalés de dengue, de chikungunya, de filariose et de paludisme. Un employé, découragé, nous a confié : «Nou finn travay dir pou sa ek zordi pe penaliz travayer.»

Contacté, le ministère de la Santé et du bien-être n'avait pas répondu au moment où nous mettions sous presse.