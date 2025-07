Ile Maurice: 40 % de taxe ou un nouvel accord

La suspension des droits de douane de 90 jours décrétée par l'administration américaine prendra fin le mercredi 9 juillet. Maurice sera frappé par un droit de douane de 40 % sur les produits exportés vers les États-Unis, à moins qu'un accord ne soit conclu.

Le président américain, Donald Trump, a confirmé dimanche soir que des lettres seraient envoyées à des dizaines de pays, à partir de ce lundi 7 juillet, pour avertir ses partenaires commerciaux qu'ils doivent négocier de nouveaux accords ou s'exposer à une hausse des taxes à l'importation d'ici le 1eᣴ août, date limite pour la mise en oeuvre des droits de douane réciproques.

En avril, Trump avait annoncé une suspension de 90 jours, jusqu'au 9 juillet, des droits de douane allant de 10 % à 50 % sur des dizaines de pays, dont la plupart de ses principaux partenaires commerciaux. Le Lesotho a été frappé par le taux tarifaire le plus élevé imposé par la Maison-Blanche, soit 50 %. Les États-Unis ont un déficit commercial important avec le Lesotho, qui leur vend des produits textiles, notamment des jeans, et des diamants. Parmi les autres pays africains touchés par des droits de douane supplémentaires, on trouve Madagascar (47 %), Maurice (40 %), le Botswana (37 %) et l'Afrique du Sud (30 %).

L'entrée en vigueur de ces nouveaux tarifs sera très dure pour les affaires selon Ved Luchmun, directeur général de Foods Worth Co Ltd (Maubon), qui commercialise notamment des chips de banane, Banana Chips Maubon. «Dans le domaine qui me concerne, c'est-à-dire les produits issus de l'agriculture, avec les processed foods, le marché est déjà très compétitif. Il y a effectivement une grande compétition au niveau des pays sud-américains qui ont le même climat que Maurice et les mêmes fruits. Donc, c'était déjà très difficile avant, mais si jamais ces nouveaux tarifs sont effectivement appliqués, nos produits seront vendus plus cher.» Il affirme cependant que des rencontres ont eu lieu, notamment avec les représentants de l'ambassade Américaine à Maurice qui veulent aider, mais que la décision finale ne leur appartient pas.

Avec des milliards de dollars en jeu dans le commerce mondial, les partenaires commerciaux des États-Unis se précipitent pour négocier des accords afin d'éviter que leurs économies ne souffrent de l'incertitude persistante quant aux prochaines mesures prises par Donald Trump. L'African Growth and Opportunity Act (AGOA), qui accorde à plus de 30 pays africains un accès préférentiel en franchise de droits au marché américain, a joué un rôle clé dans le soutien à la croissance tirée par les exportations sur tout le continent.

Cependant, avec l'imposition de droits de douane élevés par les États-Unis, les analystes préviennent que le renouvellement de l'AGOA semble de plus en plus incertain et qu'elle pourrait ne pas survivre jusqu'à son 25e anniversaire. Les exportations totales de l'Afrique vers les États-Unis ont néanmoins augmenté de 43 % au cours des deux dernières décennies, passant de USD 28 milliards en 2000 à USD 40 milliards en 2024.