Ile Maurice: Le dernier «Héritage» de Dadju et Tayc - Un final grandiose au pays

Le duo Dadju et Tayc a choisi Maurice pour son ultime représentation de l'album Héritage. Une soirée mémorable au stade Anjalay, pleine d'émotions, de rythme et d'amour. Samedi, l'île Maurice a été le théâtre d'un moment rare et chargé de symbolique. Pour ce final, les deux figures majeures de la scène francophone ont choisi Maurice. Un choix qui n'a rien d'anodin, tant le public mauricien a toujours su leur témoigner une affection fidèle - malgré les reports successifs du concert.

Dès les premières heures de la soirée, l'effervescence était palpable dans et autour du stade de Belle-Vue. L'événement, organisé par Ignite Productions, affichait complet. Une foule compacte, impatiente vibrait déjà bien avant les premières notes. Le warm-up a été assuré par les DJ Moon Jr et Avi S, chauffant progressivement la scène et les gradins. Puis, place à la scène locale : la chanteuse Shanny et ses danseuses ont su captiver les regards et l'attention. Bigg Frankii, Bombo, Abel et David Jay ont ensuite pris le relais avec énergie et style, donnant une couleur locale forte à cette soirée. Mention spéciale à Warren Saada qui, avec son aisance scénique, a fait monter une spectatrice sur scène, déclenchant les cris et les flashs du public conquis.

«Notre dernier concert avec cet album»

Mais c'est l'arrivée de Dadju et Tayc qui a marqué l'apothéose de la soirée. Dès leurs premiers pas sur scène, la symbiose entre les deux artistes a électrisé l'atmosphère. Les tubes phares de l'album Héritage se sont enchaînés : Apprends-moi, Avant l'hiver, Épouse-moi, Je n'ai que toi... sans oublier les classiques de chacun : Reine, Django, N'y pense plus. Le public chantait à l'unisson, des milliers de flashs illuminant le ciel mauricien. Dadju, ému, a pris un moment pour parler au public : «C'est notre dernier concert avec cet album. Ce moment, c'est notre dernier Héritage pour vous.» Un silence respectueux s'est installé avant une ovation sincère.

Le show s'est poursuivi avec les performances remarquées de Blackpower et OSB, clôturant la soirée dans une ambiance de fête et de communion.

En coulisses, Joey Foo Kune, figure de proue d'Ignite Productions, veillait à tout. On l'apercevait courant de point en point, s'assurant que chaque détail soit à la hauteur de l'événement.

Ce concert n'était pas qu'un spectacle ; c'était une déclaration. Le duo a offert bien plus qu'un show : une page d'histoire musicale, tournée avec émotion et passion sur le sol mauricien. Un Héritage désormais gravé dans les coeurs.