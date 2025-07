Ile Maurice: Entre hospitalisation et pressions, un tournant décisif de l'enquête cette semaine

L'assistant commissaire de police (ACP) Lilram Deal est admis à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam depuis le jeudi 3 juillet. Selon nos informations, cette hospitalisation fait suite à un état d'épuisement physique et psychologique causé par les fortes pressions médiatiques ainsi que par l'intensité des investigations menées par la Financial Crimes Commission (FCC). Le panel d'avocats représentant Lilram Deal a officiellement demandé aux autorités compétentes sa libération sous conditions humanitaires, soulignant la nécessité d'une prise en charge médicale adéquate pour lui permettre de se rétablir.

Malgré cette situation, les enquêteurs de la FCC poursuivent leur travail avec rigueur et minutie. Ils sont actuellement en attente de la transmission de documents bancaires clés qui permettront d'approfondir leur compréhension des transactions suspectes liées à l'affaire. La FCC est en possession d'une liste détaillée d'officiers de police ayant perçu des sommes liées au reward money, un dispositif de primes versées pour certaines opérations policières. Cette liste est en cours d'analyse afin d'évaluer précisément la nature et l'ampleur des fonds reçus par chaque unité et par chaque individu impliqué.

Rappelons que Lilram Deal a été arrêté le 20 juin dans le cadre d'une enquête pour un présumé cas de blanchiment d'argent, en violation de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act de 2002. Sa demande de libération sous caution, déposée devant la cour de district de PortLouis (Division III) le 1er juillet, a été rejetée. La FCC s'y est vigoureusement opposée, mettant en avant les risques élevés d'entrave à la justice, notamment une possible influence sur les témoins, la manipulation des preuves ou encore la fuite du suspect.

Dans la continuité de l'enquête et conformément à l'article 61 de la FCC Act 2023, la FCC a également procédé à la saisie d'un véhicule appartenant à l'ACP Deal, une Toyota RAV4, suspectée d'avoir été acquise avec des fonds issus d'activités illégales. Ce véhicule a été placé sous la garde officielle de la commission.

Cette affaire a pris une large proportion avec la détermination des enquêteurs de la FCC de traiter avec la plus grande sévérité cette affaire de reward money en mettant en oeuvre une enquête rigoureuse, indépendante et respectueuse du cadre légal. L'enquête suit son cours et de nouveaux développements sont attendus dans les prochains jours.