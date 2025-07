Sénégal: Bac 2025 dans l'académie de Ziguinchor - Faible taux de réussite dans les séries littéraires

Les résultats du 1er tour de la session 2025 du Bac sont connus depuis hier, dans l'académie de Ziguinchor. La circonscription a enregistré de faibles taux de réussite dans les séries littéraires et une seule mention Très bien en série S2.

ZIGUINCHOR - Dans l'académie de Ziguinchor, lors de la première délibération, hier, lundi 7 juillet, les résultats révèlent un bilan mitigé. La proclamation a débuté à 9h30 et a pris fin, à 16 heures passées de 20 minutes. Si le lycée Djignabo Bassène tire son épingle du jeu, avec ses candidats ayant décroché le Baccalauréat de façon brillante, certains centres d'examen affichent, quant à eux, des résultats préoccupants. La palme de l'excellence revient à l'élève Falaye Jean-Baptiste Corréa du lycée Djignabo. Inscrit au jury 1135 logé au Collège d'enseignement moyen et technique (Cemt), Amilcar Cabral, le jeune a réussi à décrocher son Bac avec la mention « Très bien ». Une distinction qui témoigne de la rigueur académique et du suivi pédagogique au sein de cet établissement public de référence.

Toujours dans le même jury, les trois mentions « Assez bien » ont été obtenues par des élèves du même lycée, confirmant sa domination. La série S1 du jury 1141, hébergé par le lycée Djignabo, a, quant à elle, réalisé un score parfait de 100%, avec six admis d'office, parmi lesquels Paul-Marie Ndiogou Sène. Il a même eu son diplôme avec la mention « Bien ». C'était le cas l'année dernière où les candidats de la série S1 avaient fait du 100% lors de cet examen. En série S2, sur 133 candidats, 22 admis sont enregistrés au premier tour. Djibril Sylla s'est illustré avec une mention « Bien ».

Des résultats en dents de scie Dans la même série, les candidates Oumou Kaltoum Touré et Ndèye Ngoné Ndour ont décroché des mentions «Assez bien». Au jury 1138, logé également au lycée Djignabo, la série L2 a vu Nixon Kennedy Sanka obtenir l'unique mention « Assez bien » sur un total de 376 inscrits, alors que 40 élèves ont été admis d'office et 64 autres devront passer le second tour. Au lycée El Hadji Omar Lamine Badji de Djibock, la série S2 du jury 1136 a sauvé l'honneur. Celle-ci a enregistré un nombre total de 20 admis d'office sur 99 candidats inscrits, dont une mention « Bien » obtenue par Gildas Moustapha Diémé du lycée Djignabo.

Le nombre de candidats admissibles s'élève à 34. En revanche, au-delà de ces performances isolées, l'académie de Ziguinchor laisse entrevoir une réalité plus contrastée. Certaines séries enregistrent des taux de réussite jugés très faibles, voire alarmants. La série L'1 dans plusieurs jurys a été marquée par des contre-performances. Au jury 1144, logé au collège Sacré-Coeur, seuls deux candidats sur 101 ont réussi leur bac dès le premier tour.

Le président du jury, Dr Oumar Sarr, n'a pas caché sa déception, qualifiant ces résultats de « pires jamais enregistrés » dans ce centre. La catastrophe en série L'1 Au jury 1143 basé au lycée de Kénia, la série L2 a vu 41 admis d'office sur 234 inscrits ; soit un taux de réussite modeste, malgré six mentions « Assez bien ». Dans la même série, 75 candidats sont admissibles. En L'1A, le tableau est encore plus sombre. Seuls 4 admis d'office sur 160 candidats. 16 autres candidats ont été déclarés admissibles. Au collège Sacré-Cœur, la série S2 a enregistré 16 admis d'office sur 107 candidats, avec 37 admissibles. En L2, 15 ont réussi au premier tour sur plus de 100. À lycée Aline Sitoé Diatta d'Oussouye, sur les 207 candidats ayant composé dans la série L'1, seuls 4 élèves ont pu décrocher leur Bac dès le premier tour. 8 vont subir les épreuves du second tour.

En série L2, 4 candidats sont passés dès le premier et 40 vont devoir se pencher sur les épreuves du second groupe. En S2, 9 ont obtenu leur premier diplôme universitaire, dès le premier tour et 5 autres sont allés au second tour. Au centre du lycée d'Adéane, c'est la catastrophe en série L'1 qui a enregistré 00 admis d'office. Le nombre de candidats admissibles est de 25. En série L2, sur les 58 candidats inscrits, 19 sont admis d'office et 59 autres sont autorisés à subir les épreuves du second tour. Enfin, au jury 1138 logé au lycée Djignabo Bassène, c'est aussi le sinistre en L'1.

Aucun n'est admis d'office sur 100 candidats. Seuls 7 candidats sont retenus. La performance du lycée Djignabo Bassène, moteur incontestable de l'excellence dans cette académie, ne saurait masquer les faiblesses structurelles et pédagogiques visibles dans plusieurs établissements. Les séries littéraires, en particulier, semblent faire face à des défis persistants. Il urge de revoir la copie pour que l'excellence ne soit plus l'exception, mais la norme.