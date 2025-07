Madagascar: Rallye TMF - Mathieu Andrianjafy change de voiture

Trente-et-un équipages seront en lice au 20e Rallye TMF. La course s'étalera sur trois jours, à partir de ce vendredi jusqu'au dimanche, aux alentours de la Route nationale 4.

Deuxième manche ouverte. Trente-et-un équipages sont engagés pour prendre le départ du 20e Rallye TMF, qui se déroulera les 11, 12 et 13 juillet, aux abords de la Route nationale 4. Durant la première manche, le Rallye Motul à la mi-mai, Mathieu Andrianjafy, au volant d'une Mitsubishi Evo X, était contraint à l'abandon à cause d'un souci au niveau du turbo.

Surnommé « l'Enfant Terrible », le quintuple champion de Madagascar (2007, 2013, 2022, 2023, 2024) a décidé de changer de voiture et de copilote pour la prochaine course de la saison. Mathieu sera cette fois aux côtés de Herii Possible et roulera sur une Subaru- son ancienne voiture- avec laquelle il a remporté le titre national pendant les trois dernières saisons.

Électrique

« Le propriétaire de l'Evo X n'a pas pu procéder à sa préparation... Quant à Andry Tahiana, il copilote Fred depuis la première manche », explique Mathieu.

Les cadors seront, eux aussi, au rendez-vous. L'équipage Faniry Rasoamaromaka (TMF) - Mahenintsoa Randriambololona (Asacm), au volant d'une Peugeot 208 T16, rêve toujours du sacre national après plusieurs années de tentatives. Ce duo avait décroché la victoire lors de la manche inaugurale.

Après leur place de dauphin et leur victoire dans le groupe M12 au Rallye Motul, Daniel Rabetafika (ASA Tana) et Iando Rakotondravoavy (Asacm), sur Subaru N17, feront également tout pour maintenir le rythme ce week-end.

Le jeune pilote de l'Asacm, Aro Kiady Rajemison-un habitué de la troisième marche du podium-tentera, quant à lui, de faire mieux.

D'autres grosses pointures pourraient également rebondir au cours de cette deuxième manche, après une entrée en matière ratée. Mika Rasoamaromaka, sur Mitsubishi Evo X, avait abandonné dès la première spéciale. Fred Rabekoto, qui conduisait une Subaru N16, avait quitté la course à l'ES5.

Douze épreuves spéciales, longues de 130,3 km, dont six différentes, seront au programme durant les trois jours de course. La distance totale à parcourir est de 370,230 km, comprenant 239,930 km de liaisons.

Trois spéciales seront disputées le vendredi 11 juillet. Les deux premières se tiendront sur le circuit TMF, au bout de piste à Ivato. La troisième, l'ES Andriantany-Ambohitromby, viendra clore la première journée.

Cinq spéciales, dont deux différentes, sont prévues le samedi 12 juillet, et quatre ES, également avec deux spéciales distinctes, le dimanche, dernier jour du rallye.

Liste des engagés

1-Tommy-Ritchianah (Go Janga-Tmf) Golf I Evo II2-Jacques-Kaizen (Asacm-Asacm) Canam Maverick R3-Faniry-Mahents (Tmf-Asacm) Peugeot 208 T164-Feddy-Tito (Ama-Acct) Isuzu D-Max5-Mika-Fafah (Tmf-Tacs) Mitsubishi Evo X6-RaVince Gasy-Fotsy (Tmf-Tmf) Subaru7-Ulysse-Irina (Go Jang-Go Janga) Citroën DS38-Mihary-Ando (Go Janga-Go Janga) Citroën Saxo9-Aro Kiady-Fanja (Asacm-Asacm) Subaru NF10-K Mikaz-K Mitia (Go Janga-Go Janga) Peugeot 20711-Herman-Koloina (Tmf-Tmf) Subaru12-Tefy-Maurice (Msa-Msa) Peugeot 20513-Mathieu-Herii Possible (Asacm-Asacm) Subaru14-Yan-Willy (Asa Tana-Asa Tana) Canam X3 XRS15-Anjabob-Elie Jo (Asa Tana-Asa Tana) Land Rover Defender16-Tsitsi-Rija (Tmf-Tmf) Clio RS17-Betojo-Koloina (Asacm-Asacm) Peugeot 20518-Tanjona David-Erwann (Fmmsam-Fmmsam) Subaru T2R19-Vanilla-Chritelle (Tmf-Tmf) Citroën Saxo 20-Olivier-Ny Anjara (Asacm-Asacm) Citroën C221-Fredric-Andry Tahina (Asacm-Asacm) Subaru22-Sefo kely-Manoa (Asacm-Asacm) Subaru23-Hasina-Nelly (Asacm-Asacm) Subaru24-Kenny-Océane (Asacm-Fmmsam) Canam Maverick 25-Yves Mau-Allain (Asa Tana-Asacm) Mitsubishi Evo X26-Dani-Irdonen (Asa Tana-Asacm) Subaru N1727-Hendry-Karine (Fmmsam-Fmmsam) Peugeot 20728-Juan-Andy (Fmmsam-Fmmsam) Renault Clio29-KR-Dera David (Tmf-Asacm) Mitsubishi Evo 930-Ndrianja-Aina (Asacm-Asacm) Subaru NF31-Razanakoto-Toky (Tmf-Tmf) Peugeot 106