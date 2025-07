Madagascar: Antsiranana - À la découverte des étoiles

La capitale du Nord a accueilli pour la première fois le festival d'astronomie intitulé « Madagascar sous les étoiles ». Cette année marque la troisième édition du festival, après deux premières qui se sont tenues à Mahajanga.

Le festival « Madagascar sous les étoiles » réunit des équipes franco-malgaches, mais aussi des collègues venus de tout le continent africain, notamment du Sénégal et du Maroc. C'est un véritable événement panafricain de promotion des sciences et de l'astronomie. Pour les organisateurs, la ville, connue pour ses magnifiques plages et son ciel étoilé, a été le cadre idéal pour faire découvrir l'astronomie. Mention particulière à la présence de Sylvain Boulet, planétologue à l'Université Paris-Saclay et vice-président de la Société astronomique de France.

De leur côté, les passionnés et curieux antsirananais se sont retrouvés tout au long du week-end pour observer le ciel. Entre ateliers, conférences et soirées d'observation, l'événement a suscité un véritable engouement et rapproché la population de l'immensité de l'univers.

L'initiative a été portée par Haikintana Madagascar, la plus grande communauté d'astronomes amateurs du pays, qui a pour ambition de populariser l'astronomie et les sciences spatiales, en particulier auprès des jeunes et des femmes. Fondée en septembre 2015 par Mializo Razanakoto, l'association a organisé cette année l'événement à Antananarivo, Antsiranana, Antsirabe et Mahajanga, du 4 au 6 juillet. L'organisation s'est faite en collaboration avec la Société astronomique de France, l'Institut Français de Madagascar, les Alliances Françaises régionales et d'autres partenaires.

Pour la région Nord, le festival a eu lieu grâce à la collaboration entre Haikintana et un club d'astronomie dynamique créé au sein de l'Institut Supérieur de Technologie (IST) d'Antsiranana. Ce club, fondé en janvier 2024, est une antenne officielle de Haikintana et le moteur de cette initiative, coorganisée avec l'Alliance Française au niveau régional. Il fait partie des activités para-universitaires proposées par l'établissement, avec des rencontres hebdomadaires chaque vendredi après-midi.

Observation grand public

« Le club a pour objectif de vulgariser la science, en montrant que l'astronomie touche à de nombreux domaines scientifiques et technologiques. Elle sert de porte d'entrée vers les sciences, en éveillant la curiosité des jeunes et du public sur les mystères de l'univers », explique Lova Zakariasy, enseignante à l'IST.

Le festival a été fructueux pour le club : un télescope a été offert par la Société astronomique de France pour soutenir ses activités. Il sera partagé avec un tout nouveau club d'astronomie mis en place par l'Alliance Française d'Antsiranana, destiné à un public plus large que celui des seuls étudiants.

Des sessions d'observation grand public sont également prévues. À chaque installation des télescopes -- sur le terrain de basket de l'IST, à la Terrasse des Voyageurs ou sur la plage de Ramena -- une centaine de personnes étaient présentes pour admirer la Lune et les étoiles. Les files d'attente ont été longues, les regards émerveillés. Beaucoup découvraient pour la toute première fois les merveilles du ciel, signe d'un véritable engouement populaire pour l'astronomie.

La troisième édition du festival d'astronomie à Antsiranana s'est clôturée à Ramena, où l'on a pu observer le Soleil en journée, puis la Lune et les étoiles en soirée. Ces activités visent à familiariser petits et grands avec les bases de l'astronomie, dans un cadre convivial et accessible.

« Voir les anneaux de Saturne de près m'a vraiment donné envie d'en apprendre plus, car les pêcheurs sont souvent en lien avec le ciel pour naviguer », témoigne le fils d'un pêcheur de Ramena.