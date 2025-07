Madagascar: Exposition - Un artiste franco-béninois s'installe à la Fondation H

Du 2 octobre 2025 au 21 mars 2026, la Fondation H à Antananarivo accueille Correspondances, une exposition saisissante de l'artiste franco-béninois Roméo Mivekannin.

Une plongée saisissante dans l'histoire coloniale, les mémoires invisibles et les gestes de réparation. L'artiste franco-béninois Roméo Mivekannin présente Correspondances, une exposition à découvrir du 2 octobre 2025 au 21 mars 2026 à la Fondation H à Ambatomena. Durant cinq mois, Correspondances propose un dialogue puissant entre les mémoires coloniales, les circulations culturelles et les récits oubliés. L'artiste franco-béninois, invité à produire une exposition en dialogue avec l'histoire, le territoire et la culture malgache, interroge les récits historiques, les représentations coloniales et les transmissions spirituelles dans le contexte local.

À travers la peinture textile, la broderie, le fer ou encore la brique, Roméo Mivekannin donne une voix à ceux que l'Histoire a réduits au silence, tout en convoquant les savoir-faire malgaches dans un projet artistique profondément enraciné dans le territoire. Inspiré par les cartes postales de l'époque coloniale, supports à la fois intimes et idéologiques, Roméo Mivekannin les réinterprète en une série de toiles textiles, rehaussées de broderies fines réalisées par des artisanes malgaches. Cette première série, intitulée « La mémoire, l'écriture, l'archive », opère un geste de réappropriation critique, transformant le support en matière vivante, réparatrice.

Un vecteur de mémoire

À côté, « Le chant des sept tours », une installation monumentale mêlant briques et fer, élève la mémoire au rang de rituel. Elle interroge les liens invisibles entre les peuples, les croyances, les douleurs partagées et les résistances silencieuses. Produites entre Toulouse et Antananarivo, ces oeuvres inédites tissent un réseau de significations où l'intime rejoint le collectif, et où l'art devient un vecteur de mémoire.

Plus qu'une exposition, Correspondances est une plateforme de rencontres. Le week-end inaugural, les 3 et 4 octobre, proposera discussions et performances avec des artistes, penseurs et personnalités locales et internationales. Tout au long de l'année, chaque samedi de 14 h à 16 h, la Fondation H accueillera le public pour des ateliers, conférences, projections et performances, avec une attention particulière portée aux enfants, aux publics scolaires et aux personnes en situation de handicap. Grâce à des dispositifs adaptés, allant des visites en langue des signes malgache à des ateliers sensoriels, la Fondation H affirme son engagement en faveur d'une culture accessible à toutes et à tous.

Né en 1986 à Bouaké, Côte d'Ivoire, Roméo Mivekannin vit entre Toulouse et Cotonou. Après une formation en ébénisterie puis des études d'histoire de l'art, Roméo Mivekannin choisit d'intégrer l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse. Parallèlement à ses études, il développe un travail personnel de création plastique, et expérimente plusieurs médiums, de la sculpture à la peinture. À la suite de ses études, il se consacre à son activité de plasticien tout en commençant une thèse entre histoire de l'art, sociologie et architecture.

Au croisement de la tradition héritée et du monde contemporain, Roméo Mivekannin intègre ses créations au sein d'une temporalité ancestrale, fabriquant ses propres rituels, en écho à la cosmologie vaudou, très présente au Bénin. Entre peinture, sculpture et installation, son univers est pluridisciplinaire et ambitieux. L'artiste joue avec les matières et cherche à bousculer les frontières établies entre les disciplines, afin d'opérer tant formellement que symboliquement un acte d'effraction qui lui est propre. Avec force et subtilité, l'artiste défait chaque fois un peu plus les fils de nos enfermements, et interroge ainsi nos héritages, collectifs et intimes.