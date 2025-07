Afrique: Préparation CHAN 2025 - Face à une Guinée solide, les Lions locaux signent un succès encourageant (1-0)

Mieux organisés et plus inspirés que lors du match aller, les Lionceaux locaux ont affiché un tout autre visage face à une équipe guinéenne toujours aussi coriace. Grâce à une prestation solide et un but de Christian Gomis en première période, le Sénégal s'impose 1-0 et boucle cette double confrontation sur une note positive.

Pour ce deuxième acte face à la Guinée, le sélectionneur a presque tout remanié dans son onze de départ. Seuls Serigne Moctar Koité, Mbaye Yaya Ly et le capitaine Baye Assane Cissé ont conservé leur place au milieu. Le reste de l'équipe a été complètement revu. Et il ne faut pas attendre longtemps pour voir le premier frisson du match. Dès la 5e minute, Baye Assane Cissé perd un ballon dangereux plein axe. L'ailier guinéen en profite pour tenter sa chance, mais le gardien sénégalais reste attentif et sort une belle parade pour éviter l'ouverture du score.

Le match s'installe ensuite dans un rythme assez équilibré. Après un quart d'heure, les deux équipes se rendent coup pour coup et cherchent à trouver la faille. Mais c'est le Sénégal qui se montre un peu plus tranchant, notamment grâce à un Serigne Moctar Koité et Moussa Cissé très remuants. À mesure que le chrono avance, la Guinée prend un peu plus le contrôle du ballon. Mais les Lions restent concentrés et profitent de chaque récupération pour se projeter rapidement vers l'avant. À la demi-heure de jeu, Moussa Cissé tente une frappe lourde obligeant encore Keita à repousser le ballon. Mbaye Ndiaye se signale sur corner quelques instants plus tard mais le portier guinéen reste attentif.

La pression sénégalaise devient de plus en plus forte. Et à force d'insister, les Lions trouvent enfin la faille à la 36ᵉ minute. Moussa Cissé écarte le jeu sur Amadou Bène Coly, dont le centre est contré. Mais Mbaye Yaya Ly est bien placé, il remise de la tête à deux reprises, et Christian Gomis surgit pour pousser le ballon au fond des filets. Le Sénégal prend l'avantage. Ce but réveille la Guinée, qui tente de réagir immédiatement. Cheikh Bouna Camara est tout proche de l'égalisation avec une frappe qui vient heurter la barre transversale. Le danger est bien réel, mais les Lions restent solides. La mi-temps arrive avec cet avantage au score.

Au retour des vestiaires, le sélectionneur guinéen Souleymane Cissé change complètement son équipe. Un nouveau onze entre en jeu et prend rapidement le contrôle du ballon, forçant les Lions à reculer et à défendre plus bas. La Guinée multiplie les assauts, et sur une frappe de Sylla, Idrissa Ndiaye doit intervenir du pied pour écarter le danger. Pour répondre à cette domination, Souleymane Diallo opère à son tour plusieurs changements. Libasse Gueye, Bonaventure Fonseca et Mapathe Mbodji font leur entrée. Le rythme du match baisse légèrement, mais les Lions restent dangereux en contre.

Sur l'une de ces transitions rapides, Mapathe Mbodji est tout proche de doubler la mise. Lancé après un gros travail de Oumar Ba sur le côté gauche, l'ailier sénégalais profite d'un grand espace et centre fort devant le but. Mbodji coupe la trajectoire mais le ballon frôle la défense guinéenne sans trouver preneur. La fin de match est tendue. La Guinée pousse pour égaliser, mais le Sénégal reste solide et discipliné jusqu'au coup de sifflet final. Les Lions locaux terminent cette double confrontation sur un bilan équilibré, avec un match nul et une victoire. Un résultat encourageant dans la préparation du CHAN 2025, où les hommes de Souleymane Diallo porteront le statut de tenants du titre.