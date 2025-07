Sénégal: Développement des secteurs bancaires et financiers sénégalais - La jeunesse se veut une force de proposition

Les jeunes banquiers et financiers du Sénégal mettent en place une plateforme « d'identification et de valorisation des talents locaux ». Sous la houlette de leur association Young bankers club Sénégal, ils préparent la 1ère édition du concours Young Bankers Awards Sénégal.

« Cette conférence de presse marque le lancement officiel de la toute première édition des Young Bankers Awards Sénégal », a confié la présidente fondatrice de la Young Bankers Club Sénégal samedi dernier.

Mame Modio Siby, en l'occurrence a indiqué que l'organisation de ce concours est une « étape capitale dans le parcours de leur association, née du rêve d'une jeunesse bancaire ambitieuse, compétente et déterminée à réinventer les codes de l'excellence professionnelle dans le secteur bancaire ».

« Aujourd'hui, la Young Bankers Club Sénégal, dans la continuité de sa croissance et de son rayonnement, s'engage dans une nouvelle aventure ambitieuse : récompenser l'excellence, l'engagement et la créativité des jeunes professionnels du secteur bancaire et financier de notre pays à travers le concours des Young Bankers Awards », a expliqué Mme Siby.

A l'en croire, les Young Bankers Awards, constituent une tribune d'expression pour une génération montante, porteuse d'innovation, d'éthique, de compétences et de leadership responsable. À travers les Young Bankers Awards, a-t-elle dit, nous souhaitons faire découvrir et mettre à l'honneur les jeunes professionnels qui oeuvrent chaque jour à l'intérieur de nos banques, institutions financières, sociétés de gestion...

Elle a ainsi souligné que les Young Bankers Awards s'inscrivent dans leur volonté de faire de la Young Bankers Club un acteur stratégique de la promotion du capital humain et de l'excellence professionnelle au service du développement du pays.

Les jeunes des secteurs bancaire et financier se disent être vus « rarement comme des acteurs du changement » et comptent désormais se positionner en tant que « force de proposition dans le but de favoriser l'innovation, la détection des jeunes talents, la création d'une scène d'expression pour des jeunes invisibles et pourtant brillants ».

Plusieurs activités sont prévues, notamment des sessions de sensibilisation sur les activités des banques d'ici au samedi 25 avril 2026, date de la première édition des Young Bankers Awards.