Burkina Faso: Cadre de concertations Public-Privé - Pour améliorer le climat des affaires à travers des infrastructures de qualité

Le Cadre de concertations Public-privé (CC-PP) s'est ouvert, le lundi 07 juillet 2025, à Ouagadougou, sur le thème : « Développement des infrastructures : enjeux, défis et engagement patriotique pour une économie durable ».

Les concertations régionales public-privé se sont déroulées, du 8 au 22 juin 2025, dans les 13 chefs-lieux de région du Burkina Faso. Elles ont permis de recueillir les préoccupations et recommandations du secteur privé et de dégager celles n'ayant pas eu de réponses satisfaisantes. C'est à la suite de ces rencontres que se tient le Cadre de concertations sectorielles public-privé (CC-PP).

« Développement des infrastructures : enjeux, défis et engagement patriotique pour une économie durable » est le thème principal retenu pour l'édition 2025. Le lancement de ces concertations sectorielles et l'ouverture des travaux du groupe 1 intitulé : « Commerce, Industrie, Energie et Mines », ont eu lieu, lundi 7 juillet 2025, à Ouagadougou, sous la présidence du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, représenté par le Secrétaire général (SG) du département, Alassane Ouédraogo.

M.Ouédraogo a souligné que la présente rencontre traduit une fois de plus l'engagement du gouvernement à faire du secteur privé le moteur de la croissance économique. En outre, il a indiqué que le thème central se décline en deux sous-thèmes. Le premier a trait à « l'état des lieux des infrastructures de développement des secteurs de l'économie numérique, de l'énergie, de l'industrie et des transports » et le second aux « mécanismes de financement, d'incitation et engagement patriotique pour une participation soutenue du secteur privé dans le développement des infrastructures ».

Il a fait savoir que le thème a été choisi en fonction du contexte national et des besoins cruciaux du secteur privé. A cet égard, il a soutenu que le secteur privé a « forcément » besoin des infrastructures de qualité et durables, pour mener à bien leurs activités.

Trouver des solutions satisfaisantes

Pour M. Ouédraogo, l'objectif de ces concertations est non seulement d'examiner les préoccupations n'ayant pas reçu de réponses satisfaisantes lors des concertations régionales, mais aussi d'exposer les principales contraintes spécifiques des secteurs d'activités en vue d'y apporter des solutions.

« Durant ces trois jours d'échanges, les départements ministériels et structures concernés vont se pencher sur les préoccupations de l'ensemble des secteurs d'activités répartis en six groupes thématiques », a-t-il précisé. Et de soutenir que cette rencontre constitue le cadre idéal pour formuler des recommandations à même d'endiguer les goulots d'étranglement qui militeraient en défaveur d'un climat des affaires plus prospère au Burkina Faso.

Afin d'atteindre les objectifs assignés à ces concertations, il a invité les parties prenantes à des échanges empreints de franchise, de sincérité et de courtoisie. Il les a également exhortés à travailler pour faire du cadre de dialogue un outil d'amélioration du climat des affaires dans le pays.

Le président de la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF), Roland Achille Sow, a, pour sa part, confié que le secteur privé est le pilier de l'économie du Burkina Faso. C'est pourquoi, il a estimé que ce cadre de concertations est aussi une opportunité pour sa structure d'échanger avec l'ensemble des acteurs sur les préoccupations et les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien.

Selon lui, la Chambre de commerce, en tant qu'établissement public à caractère professionnel, a pour vocation d'oeuvrer à l'amélioration du climat des affaires, de sorte que l'ensemble des acteurs du secteur privé, qui portent l'économie du Burkina, puissent travailler à développer leurs activités. Cela passe également par la réalisation des infrastructures marchandes de qualité, a-t-il insisté.

« En jouant ce rôle de lien entre le gouvernement et le secteur privé, nous espérons, au sortir des travaux, trouver des solutions satisfaisantes aux différentes préoccupations des acteurs du monde des affaires », a souhaité M. Sow.