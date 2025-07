Madagascar: Pétanque/Mondial 2025 - Hasina, Tita, Fanantenana et Marinah, sélectionnées

La Fédération Sports Boules Malgache a dévoilé l'équipe nationale féminine de pétanque pour le Championnat du monde 2025. Hasina, Tita, Fanantenana et Marinah, sélectionnées après une semaine intense de détection, porteront les couleurs de Madagascar avec ambition et cohésion.

La Fédération Sports Boules Malgache (FSBM) a annoncé, ce lundi, la composition de l'équipe nationale féminine qui représentera Madagascar au Championnat du monde Dames 2025. Après une semaine intense de détection, du 30 juin au 7 juillet, à Antsirabe, quatre joueuses ont été retenues pour porter les couleurs de la Grande île : Miary Hasina Malalaharison (CLB SBA), Nirinaniaina Lalatiana Saholy alias « Tita » (C2BA), Nomenjanahary Fanantenana Ravomanana (CPA) et Marinah Ranaivoson (UBM). Elles sont sous la direction du coach Randriambahiny Hanta Francine (Cicine).

Vingt-quatre joueuses, issues de divers clubs et ligues régionales, ont participé à cette sélection rigoureuse. Les critères d'évaluation, définis par la direction technique nationale, combinent des épreuves techniques et des qualités humaines. « Nous avons pris en compte les performances aux courses à points, au tir de précision, aux parties en triplette, ainsi que des critères comportementaux tels que le savoir-vivre, la bienveillance, l'empathie et le comportement lors du regroupement », a expliqué Julio Adrien Edouard, président de la FSBM.

Les rôles au sein de l'équipe ont été attribués avec soin : Marinah Ranaivoson occupera le poste de pointeur, Tita celui de milieu, et Nomenjanahary Fanantenana Ravomanana celui de tireur. La quatrième joueuse complète cette formation équilibrée, prête à relever le défi international. Lors de l'annonce, le président de la FSBM a tenu à saluer l'engagement des participantes et des encadrants :

« Je vous sollicite de votre preuve de solidarité et de cohésion durant la préparation. Je remercie également la direction technique, les ligues et les clubs pour leur implication dans ce processus ». Cette sélection marque une étape clé dans la préparation de l'équipe malgache, déterminée à briller sur la scène mondiale en 2025. Les regards sont désormais tournés vers les prochaines phases de préparation, avec l'espoir de voir ces joueuses défendre avec brio l'honneur de Madagascar.