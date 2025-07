Madagascar: Baccalauréat catholique 2025 - Premier jour d'épreuves, hier, concentration maximale pour les candidats

A deux semaines du baccalauréat officiel, les élèves de terminale dans les lycées catholiques sur l'ensemble du territoire national affrontent cette semaine les épreuves du baccalauréat catholique qui s'étalent sur cinq jours.

Les épreuves du baccalauréat catholique 2025 ont débuté, hier, sur l'ensemble du territoire national. Plus de 64 000 candidats issus de plus de 300 établissements scolaires catholiques à Madagascar, répartis dans 22 diocèses, y participent cette semaine, en traitant les mêmes sujets d'examen pour toutes les matières. L'épreuve de philosophie a ouvert la session, hier matin, suivie de l'épreuve de religion dans l'après-midi.

Ce jour, les élèves auront à affronter les épreuves de mathématiques et de malagasy tandis que demain 9 juillet, place aux épreuves de physique-chimie et d'histoire-géographie. Le quatrième jour, 10 juillet, les épreuves de français et de science de la vie et de la Terre (SVT) meubleront le programme de la journée, et enfin, les épreuves d'éducation à la vie et à l'amour (EVA) et les langues vivantes clôtureront la session vendredi à la mi-journée.

Examens officiels

Depuis hier, premier jour de la session, les élèves ont commencé la semaine d'examen dans une atmosphère de concentration maximale. Après la session du baccalauréat catholique, les élèves sont encore appelés à maintenir le niveau de concentration en préparant, cette fois, le baccalauréat officiel. Celui-ci se tiendra, pour le baccalauréat d'enseignement général et pour la première partie du baccalauréat professionnel et technique et du baccalauréat technologique, du 21 au 25 Juillet 2025. La deuxième partie du baccalauréat professionnel et technique, et du baccalauréat technologique, se tiendra du 28 au 31 juillet 2025.

En interne

Comme le BEPC catholique et le CEPE catholique, le baccalauréat catholique est un examen passé en interne au sein de l'éducation catholique, et inclut deux matières propres à l'éducation catholique, à savoir, la religion et l'EVA. Ne se substituant en aucun cas aux examens officiels, il permet, toutefois, d'évaluer le niveau et les performances des élèves des établissements catholiques, en prévision des examens officiels. L'obtention du baccalauréat catholique est également prise en considération dans l'intégration des universités catholiques à Madagascar.