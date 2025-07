Burkina Faso: Culture - Les forces vives de la Tapoa magnifient le patrimoine culturel

A l'occasion du forum dénommé "O taapua diema hamu po", qui s'est tenu du 4 au 6 juillet 2025, les forces vives de la province de la Tapoa ont organisé, le dimanche 6 juillet à Ouagadougou, une journée d'activités culturelles et artistiques. Ce forum en langue Gulmancema signifie « Pour le bien-être de la province de la Tapoa ».

Après deux jours de panels et de communications, la journée du 6 juillet 2025 a marqué la clôture du forum "O taapua diema hamu po", à travers un rendez-vous culturel. Selon le président du comité d'organisation du forum, Innocent Kouldiaty, cette journée culturelle vise à montrer aux yeux du monde les valeurs que porte la Tapoa, souvent réduite à l'image de la souffrance. « L'objectif visé par cette activité est de faire connaître les valeurs et les potentialités culturelles de la province. Nous voulons au-delà des échanges, montrer que notre province a des valeurs. Il ne faut pas oublier que notre province est aussi un réservoir de richesses culturelles, artistiques, humaines et spirituelles », a-t-il souligné. Il a rappelé que les thématiques abordées les 4 et 5 juillet ont permis d'identifier les leviers possibles pour une relance communautaire.

Le coordinateur de la journée culturelle, Kouaniaba Lompo a indiqué que plus de 400 personnes ont pris part à cette journée. Il a expliqué que la journée culturelle a offert l'occasion d'appeler à la solidarité envers les Personnes déplacées internes (PDI), qui vivent dans des conditions extrêmement précaires. Des dons en nature et en espèce ont été collectés pour leur venir en aide. M. Lompo s'est dit heureux que la journée ait été marquée par des échanges intergénérationnels sur les valeurs fondatrices de la Tapoa à savoir la solidarité, le respect des anciens, la transmission des savoirs et l'amour de la terre. Des filles et fils ont présenté leur savoir-faire à travers des produits issus de l'artisanat local, notamment les tissages, poteries, pharmacopées, vêtements traditionnels, les mets, etc. Un espace d'exposition-vente a permis à des femmes de trouver un nouveau souffle économique. Plusieurs artistes, originaires de la Tapoa, ont assuré le spectacle durant la soirée. Des troupes de danse traditionnelles ont électrisé le public avec des chorégraphies.

Par ailleurs, un défilé de mode avec des tenues traditionnelles, le conte et des pièces de théâtre sur la cohésion sociale ont été les autres attractions de la journée culturelle. Les participants ont exprimé le vœu de voir la journée culturelle se pérenniser pour maintenir le lien entre les ressortissants, raviver la flamme de la cohésion et renforcer l'ancrage culturel.

Une province résiliente

La province de la Tapoa est confrontée à une situation difficile, liée à l'insécurité depuis quelques années. Les attaques terroristes ont provoqué des pertes en vies humaines, des déplacements massifs et une paralysie de l'activité économique. Face à ce contexte difficile, les ressortissants de la Tapoa ont décidé de se mobiliser autour d'un cadre d'échanges, de réflexion et de proposition d'actions concrètes. C'est dans cette optique qu'ils ont organisé du 4 au 6 juillet, le forum « O taapua diema hamu po » sur le thème : « Valeurs et potentialités de la province de la Tapoa comme socle de cohésion sociale et de développement durable dans un contexte de double crise humanitaire et sécuritaire ».

L'objectif global était de contribuer à la promotion de la paix, du vivre-ensemble et d'un développement durable basé sur les forces internes de la province. De façon spécifique, il s'est agi de dresser un diagnostic des impacts de la crise, de proposer des pistes de résilience communautaire, de valoriser le patrimoine culturel, agropastoral et artisanal et de renforcer la mobilisation des ressortissants autour de l'avenir de la province.