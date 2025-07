L'autoroute Abidjan-Praia et le projet ferroviaire Dakar-Bamako, deux projets majeurs qui ont été au centre de la rencontre, le 4 juillet 2025, entre Sidiko Douka, Commissaire de la Cedeao et Yankoba Diémé, Ministre sénégalais des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens. Selon une note d'information, ces deux projets ayant comme dénominateurs communs le renforcement des infrastructures et la facilitation de la connectivité des pays de l'Afrique de l'Ouest.

«L'autoroute Abidjan-Praia compte relier plusieurs pays de la sous-région, dont le Sénégal est un projet qui répond aux besoins croissants en infrastructures modernes. Le second projet, le chemin de fer reliant Dakar à Bamako, va mettre l'accent sur la section Dakar-Tamba, et va impacter positivement sur le développement des transports et du commerce », explique-t-on.

La même source informe que le Ministre Yankoba Diémé a mis l'accent sur l'importance de l'intégration régionale, en précisant que «l'intégration n'est pas une option, mais une nécessité». A cet effet, une réunion du comité de pilotage du corridor Abidjan-Praia est prévue en septembre en Sierra Leone pour faire le point sur ces projets.

Le Ministre a également insisté sur la nécessité d'impliquer les populations locales et de maintenir une communication efficace entre les pays concernés.

«Les discussions autour du tracé du corridor sont en cours pour obtenir l'accord de la Guinée-Bissau et du Libéria. Parallèlement, il a été souligné que le rail pourrait diminuer les accidents de la route et améliorer la logistique économique, notamment avec la création de ports secs », lit-on dans la note.

Ces initiatives visent non seulement à stimuler le développement économique de la région, mais témoignent aussi d'une volonté d'unité et de coopération entre les pays de la sous-région.