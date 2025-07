Sénégal: Transformation numérique - Signature d'une convention de partenariat entre l'Unchk et l'Artp

L'Université numérique Cheikh Hamidou Kane (Unchk) et l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) ont officialisé leur collaboration par la signature d'une convention de partenariat, le 3 juillet 2025, au siège de l'université, sis à la Cité du Savoir de Diamniadio.

Selon un communiqué de presse, cette convention signée par Pr Samuel Ouya, Recteur de l'Unchk et Dahirou Thiam, Directeur général de l'Artp, s'inscrit dans une dynamique de renforcement des relations entre monde académique et secteur institutionnel. Elle marque une étape importante dans la volonté des deux institutions de répondre aux enjeux de la transformation numérique, de développement des compétences et de souveraineté technologique, conformément à la vision de l'Etat du Sénégal à travers notamment le New Deal technologique.

A cet effet, explique-t-on, plusieurs aspects seront couverts par cette convention, notamment : le développement de la recherche appliquée avec valorisation des données et co-production de savoirs ; l'accompagnement technique de l'Unchk dans son projet d'accès à l'internet et d'autonomisation du réseau ; la formation et le renforcement de capacités dans le domaine du numérique des agents de l'Artp ; la participation des étudiants de l'Unchk à des projets initiés par l'Artp, selon des conditions préalablement définies ; la participation des experts de l'Artp à des ateliers, colloques internationaux, conférences et/ou séminaires organisés par l'Unchk dans les domaines d'expertise de l'Artp; la mise à disposition d'infrastructures techniques et technologiques, de ressources et d'équipements, définie d'un commun accord.

Pr Samuel Ouya, Recteur de l'Unchk s'est réjoui de ce partenariat qui vise à définir un cadre général de collaboration, en vue d'une coopération durable, dynamique et mutuellement bénéfique, dans des domaines au coeur de l'innovation et du développement numérique. Convaincu que l'Université numérique et l'Artp ont ensemble un rôle majeur à jouer dans la construction de la société numérique voulue par les autorités à travers le New Deal technologique, Pr Ouya souhaite que cette alliance « soit le point de départ d'une dynamique fructueuse, à la hauteur des ambitions des deux institutions au service de l'innovation, de la formation et du développement numérique au Sénégal et dans la sous-région ».

Pour sa part, Dahirou Thiam estime que les universités constituent les meilleurs alliés en leur qualité de viviers de connaissances. Cela, a-t-il dit, d'autant que les problématiques actuelles mettent les régulateurs face à leur responsabilité de s'ouvrir car leur dimension transversale commande une co-action ou une co-régulation. « Quelles que soient les opportunités offertes par le numérique, il comporte des revers dans la cybersécurité et dans la protection des données personnelles, bref dans la vie privée tout court. Cela requiert de notre part une démarche concertée fondée sur la recherche-développement ou comme vous aimez à dire « la recherche action », a ajouté M. Thiam pour justifier la collaboration avec l'Unchk.

A travers ce pacte scellé pour trois ans, renseigne la même source, l'Unchk et l'Artp réaffirment leur engagement à contribuer au développement des compétences, à la valorisation de l'innovation et à la consolidation d'un écosystème numérique inclusif et performant. Au-delà, elles entendent contribuer significativement à faire du Sénégal, un pionnier de la souveraineté technologique en Afrique.