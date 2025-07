Togo: Elus locaux de Golfe 1, The last for the road !

C'est bien la dernière pour la route. Déjà en campagne pour les élections municipales du 17 Juillet dernier, les élus locaux de la commune de Golfe 1 n'ont pas dérogé à la règle, celle de tenir la session ordinaire, la 3ème du genre, comme ils en ont pris l'habitude à l'ouverture de chaque trimestre.

Ainsi, réunis autour du Maire principal, Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, ces élus locaux conscients de ce que « la continuité de l'Etat est au-dessus de toute activité ou action », auront durant 5 jours à suivre « la présentation des différents rapports de la 2ème session, le rapport d'activité de l'exécutif communal pour le 2ème trimestre 2025, le rapport lié à l'exécution du budget et à analyser et adopter le budget supplémentaire 2025 ».

Occasion également à l'ouverture des travaux pour le Maire Gomado de « rendre hommage à chacun pour leur apport aux résultats obtenus. C'est grâce à chacun que nous avons eu à relever les défis. Bien que les défis sur notre territoire sont très énormes mais quand même nous avons pu avoir des résultats concrets. C'est grâce à eux.

La cohésion qu'on s'est imposé durant ce mandat, si les conseillers n'ont pas adhéré à cette approche, on ne peut pas avoir ces résultats. Il ne faudra pas non plus oublier le personnel. Ce sont ces agents-là qui sont quotidiennement sur le terrain, parfois malgré le week-end, jour de repos, on les sollicite. Ils sont remerciés pour leur disponibilité et leur bravoure ».

Il en retient en termes d'acquis, les actions menées en matière, d'assainissement, santé, éducation et formation professionnelle, entreprenariat des jeunes et des femmes, de culture… ». S'il y a des acquis, le premier responsable de l'exécutif sortant de Golfe 1 reconnait qu'il y a certainement des choses qu'ils auraient voulu faire au cours de cette mandature mais qu'ils n'ont pas pu.

« Toutefois, il y a beaucoup de choses que nous devons faire et que nous ne sommes pas arrivés à faire, faute de temps et de moyens, mais je crois que la continuité de l'Etat et au niveau local va permettre au nouveau conseil de renforcer les acquis et d'aller encore plus de l'avant. Bon vent à ce conseil et qu'il travaille pour la paix et la cohésion sociale sans lesquelles on ne peut pas s'asseoir et réfléchir sur nos problèmes et nos différents », a-t-il déclaré.

Enfin, a soutenu l'élu local, « On ne peut pas danser et s'apprécier ». Raison pour laquelle, il dit donner « l'opportunité à nos concitoyens de nous évaluer ».

A cette ouverture de session, le préfet du Golfe s'est fait représenter.