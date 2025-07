Togo: LA DMP fait des constats, claque la porte et rejoint le rang des demandeurs de report du scrutin municipal

document

Par un document signé de la conférence des présidents de ce regroupement de partis de l'opposition togolaise, la DMP a annoncé dimanche, son retrait du CPC (Cadre Permanent de Concertation) et réclame à son tour comme d'autres partis de l'opposition, et organisations de la société civile, avant elle, le report des élections municipales du 17 Juillet prochain.

Le regroupement dénonce entre autres, la non prise en compte des revendications légitimes de la jeunesse. Non plus, après une évaluation de leur participation à ce cadre, M. Targone, nouveau coordonnateur de la DMP et ses collègues n'ont pas aimé le fait que "toutes les propositions et préoccupations majeures portées par la DMP ont été systématiquement ignorées ou vidées de leur substance par le gouvernement de fait". Et pour la DMP, "le CPC s'est révélé être une chambre d'enregistrement au service du régime et un alibi démocratique, sans impact réel sur les décisions politiques".

Voici le document rendu public par la DMP pour informer de son retrait du CPC, et mieux encore, appeler les Togolais à une mobilisation nationale.

Dynamique pour la Majorité du Peuple - Communiqué de la DMP

La DMP se retire du Cadre Permanent de Concertation (CPC) et appelle à une mobilisation nationale

Les partis politique de la DMP à savoir la Convention Démocratique des Peuples Africains (CDPA), les Démocrates Socialistes Africains (DSA) et la Racine, ont reçu une invitation à participer, ce 7 juillet à 9h30, à une réunion du Cadre Permanent de Concertation (CPC), avec pour ordre du jour : « l'évaluation du processus électoral ».

La DMP déplore profondément la légèreté avec laquelle cette convocation a été lancée, la veille, comme si les opposants n'étaient que de simples figurants à convoquer à la dernière minute. Cette méthode, irrespectueuse et cavalière, illustre une fois encore le mépris du pouvoir en place pour une concertation politique sincère et structurée.

Mais au-delà de la forme, c'est l'ordre du jour qui indigne la Conférence des Présidents de la DMP.

Alors que le Togo traverse une crise grave, marquée par une répression brutale des manifestations citoyennes, avec des familles endeuillées, des blessés, des arrestations arbitraires et des enlèvements ciblés opérés par les forces de l'ordre et des supplétifs civiles armés et véhiculés, le gouvernement choisit de convoquer une réunion pour parler d'élections... comme si de rien ne se passe au Togo.

Aucun mot, aucune ligne de l'ordre du jour ne fait mention de la situation dramatique que traverse actuellement le Togo. Rien sur les revendications légitimes de la jeunesse y compris celles de la DMP, à savoir :

la libération immédiate de tous les prisonniers politiques ;

le rejet de la Cinquième République imposée illégalement par la force ;

le départ de Monsieur Faure Gnassingbé et la fin de son régime ;

l'amélioration urgente du pouvoir d'achat face à la vie chère ;

le renouvellement de la CENI et des institutions électorales confisquées ;

l'aboutissement judiciaire de l'enquête sur l'agression des participants à la rencontre citoyenne avec le député sénégalais Guy Marius Sagna.

Après avoir évalué objectivement sa participation au CPC, la Conférence des Présidents constate que toutes les propositions et préoccupations majeures portées par la DMP ont été systématiquement ignorées ou vidées de leur substance par le gouvernement de fait. Le CPC s'est révélé être une chambre d'enregistrement au service du régime et un alibi démocratique, sans impact réel sur les décisions politiques.

En conséquence, la DMP rejette l'invitation à cette réunion du 7 juillet et annonce officiellement son retrait du Cadre Permanent de Concertation. La DMP appelle l'opinion nationale et internationale à prendre acte de l'impasse démocratique dans laquelle le régime a enfermé le Togo.

La DMP exige le report sine die des élections municipales du 17 juillet 2025, qui ne sauraient être tenues dans le contexte actuel, au mépris de la douleur des familles, des blessés et des disparus. Organiser des élections dans un climat de terreur serait un acte irresponsable et le régime portera l'entière responsabilité de ce qu'il adviendrait s'il persiste à aller contre la volonté populaire.

La DMP saisit cette opportunité pour prendre acte de « l'appel solennel face à la situation politique délétère au Togo et invitation à une mobilisation générale » et continue d'exprimer son soutien au mouvement du 6 juin et aux revendications de la jeunesse.

Le temps du sursaut est venu. Le peuple togolais mérite la liberté. Il est prêt à l'arracher.

Fait à Lomé le 6 juillet 2025

La Conférence des Présidents