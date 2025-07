Madagascar: Ligne FCE - Déraillement d'une locomotive

Une fois de plus, la locomotive BB 0229 a fait un déraillement. Alors qu'elle tractait un train voyageur dénommée T 0432, la locomotive a fait une sortie partielle des rails. Plus de peur que de mal puisque l'engin a fini sa course, couché sur le flanc. Aucune perte humaine n'a été déplorée mais l'incident a fait quelques blessés. Transport social vital, la ligne Fianarantsoa Côte-Est (FCE) est le seul moyen de transport pour les habitants de cette région.

Le réseau ferroviaire est pourtant très fragile avec la vétusté des infrastructures datant de 1926. Rien que depuis son arrivée, la BB 0229 a connu au moins deux incidents dont celui du 31 janvier 2024 qui était mortel. La dilatation des rails, avec les effets de la chaleur, les glissements fréquents des terrains dans cette région montagneuse et les pannes d'origines mécaniques reviennent souvent et rendent dangereux le transport ferroviaire sur la ligne FCE.

La BB 0229, la seule en marche actuellement pour desservir la zone, fait partie des locomotives diesel-électriques en service sur la ligne métrique Fianarantsoa-Manakara, exploitée par la Compagnie FCE. Acquis en 2020, le train d'occasion a été envoyé à la FCE vers avril 2023, pour renforcer l'exploitation, aux côtés des anciennes Alstom BB 242, 243, 245. Longue de 163 km et construite entre 1926 et 1936, elle traverse des reliefs et des environnements particulièrement sensibles.

La ligne est régulièrement perturbée par des glissements de terrain et des pannes, ce qui nécessite un entretien constant ainsi que le recours à des locomotives de secours. Des mesures sérieuses s'imposent face à ces incidents répétés, car ce mode de transport devient dangereux, alors qu'il constitue une nécessité impérieuse pour la côte Est.