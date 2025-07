Madagascar: Attaque contre un Karana - Deux bandits abattus par la police à Toliara

Une opération de la Police nationale a permis de mettre fin aux agissements d'un groupe de malfaiteurs présumés, hier, dans la commune de Betsinjaky, à Toliara. Quatre individus suspects avaient été repérés dans la localité d'Andranomena, semant l'inquiétude au sein de la population. Alertée, l'Unité d'Intervention Rapide (UIR) a rapidement enclenché une mission de filature et d'interception.

L'intervention policière s'est soldée par une course-poursuite tendue, au terme de laquelle deux des suspects ont été abattus. Un pistolet artisanal a été découvert sur les corps des deux individus neutralisés. Les deux autres ont réussi à s'échapper et sont toujours activement recherchés par les forces de l'ordre. D'après les premières déclarations des autorités, les quatre hommes seraient impliqués dans une attaque armée survenue samedi dernier dans le quartier de Bazaribe.

La victime, un ressortissant karana, aurait été ciblée pour des raisons encore non précisées. Cette piste criminelle semble confirmer une tendance inquiétante : les opérateurs économiques sont de plus en plus pris pour cible par des bandes organisées. Ce nouvel incident survient dans un contexte sécuritaire tendu. Il y a tout juste quelques jours, une attaque similaire a été signalée à Sambava, visant également un ressortissant karana et des opérateurs locaux.

Là encore, l'intervention des forces de l'ordre avait permis de neutraliser plusieurs assaillants. Face à cette montée de la violence, les forces de sécurité multiplient les opérations de terrain. Les recherches se poursuivent pour retrouver les deux fugitifs et démanteler l'ensemble du réseau criminel. Les autorités appellent la population à la vigilance et à la collaboration afin de lutter plus efficacement contre l'insécurité qui plane sur les zones économiques sensibles du pays.