Madagascar: Migration professionnelle vers le Canada - 1 491 contrats signés depuis 2020

Un nouvel élan pour les travailleurs malgaches au Canada Antananarivo, Madagascar. La signature officielle d'un Protocole d'accord entre le MTEFoP ( Ministère du Travail, de l'emploi et de la fonction publique) et la Chambre de Commerce et de Coopération Canada-Madagascar (CanCham), qui s'est tenue hier, marque un tournant décisif dans la promotion de la migration professionnelle vers le Canada, promettant de belles perspectives pour les talents malgaches.

La ministre Hanitra Razakaboana a révélé dans son discours que pas moins de 1 491 contrats de travail de travailleurs malgaches en partance pour le Canada ont été visés par les Inspecteurs du Travail entre 2020 et 2024. « Cette augmentation témoigne de la confiance placée dans la main-d'oeuvre malgache, particulièrement recherchée dans des secteurs variés tels que l'industrie manufacturière, le textile, l'électromécanique et la santé », a-t-elle précisé.

Collaboration

Ce partenariat stratégique vise à faciliter et renforcer la collaboration institutionnelle entre les deux entités, dans le but d'assurer une migration professionnelle sûre, régulière et régulée, bénéfique pour les travailleurs malgaches. Au-delà de l'accès à l'emploi, l'accord s'engage également à soutenir le développement des compétences des jeunes talents malgaches et à améliorer significativement leur employabilité sur le marché du travail canadien. La CanCham, fidèle à sa mission de promotion des échanges entre le Canada et Madagascar, renforce ainsi les passerelles de coopération économique, diplomatique, éducative et professionnelle entre les deux nations.