Madagascar: SREE 7e édition - Appel à participation en binôme interdisciplinaire par les organisateurs

Placer la recherche scientifique au coeur du développement durable à Madagascar, telle est l'ambition du salon de la Recherche au service de l'Économie et de l'Emploi (SREE), qui revient pour sa 7e édition, les 7 et 8 août prochains. Organisé sous le thème « Ensemble pour la recherche au service du développement durable », le salon innove cette année en intégrant un hackathon interdisciplinaire, destiné à promouvoir la synergie entre sciences techniques et sciences humaines.

Les organisateurs lancent un appel à participation aux étudiants, chercheurs et jeunes professionnels prêts à relever le défi de l'interdisciplinarité. Le principe est simple : former un binôme composé d'un participant en sciences techniques ou ingénierie et d'un autre issu des sciences humaines, sociales, économiques ou politiques, pour fusionner leurs compétences et co-créer une solution innovante, intégrée et adaptée aux réalités malgaches.

Chaque binôme aura pour mission de proposer une solution transversale et concrète : prototype, outil, concept ou dispositif démontrant la capacité de la recherche à répondre aux défis sociétaux tout en créant de l'emploi. Cette initiative vise à démontrer que la collaboration entre disciplines scientifiques n'est pas un luxe, mais une nécessité dans la recherche de solutions durables et inclusives pour le pays.

Intelligence collective

Selon les explications, un prix spécial de l'interdisciplinarité sera décerné au binôme le plus prometteur, valorisant ainsi les initiatives où science et société se rejoignent pour créer un impact tangible. A noter que le hackathon se tiendra durant le salon, les 7 et 8 août 2025, offrant un espace d'émulation et de créativité à la jeunesse malgache. D'après les organisateurs, les porteurs de projets ont jusqu'au 14 juillet 2025 pour déposer leurs projets fusionnés.

En misant sur l'intelligence collective et le croisement des savoirs, le SREE 2025 entend contribuer à l'émergence d'une génération de chercheurs engagés, capables de transformer leurs idées en solutions concrètes au service de l'économie, de l'emploi et de l'environnement à Madagascar.