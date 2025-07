Congo-Brazzaville: Législation - La DGS vulgarise le code du sport

Les responsables de la Direction générale des Sports (DGS) ont animé, le 7 juillet, à Brazzaville, une conférence de presse au cours de laquelle ils ont présenté deux décrets relatifs aux modalités de sélection en équipe nationale et à l'éthique de la pratique du sport. Ils ont invité les Congolais à s'imprégner de ces deux textes qui appuient le nouveau code de sport de juillet 2023.

Au cours de l'échange avec les journalistes, le directeur général des Sports (DGS), Jean Robert Bindelé qui, était entouré du directeur des activités sportives, Gin Clord Samba Samba et de l'inspecteur général des Sports, Charles Ndinga, a expliqué les avantages de ces documents. Le code du sport détaille les contours sur la gestion et la pratique du sport au Congo. Ce nouveau code définit également les droits et devoirs de chaque acteur sportif.

Selon le DGS, ces textes garantissent un accès égal à la pratique du sport en précisant le rôle de l'État, des partenaires et des sportifs. Jean Robert Bindelé a ainsi demandé aux dirigeants des fédérations sportives nationales, des clubs et aux athlètes, en particulier et à tous les Congolais en général de prendre connaissance de ces textes : le décret n°2025-129 du 18 avril 2025 fixant les modalités de sélection en équipe nationale et le décret n°2025-128 du 18 avril 2025 portant code d'éthique de la pratique du sport.

«Nous avons beaucoup d'athlètes qui ignorent leurs droits et devoirs. Dans ces textes, ils trouveront toutes les réponses concernant les dispositions qui régissent les activités sportives, le rôle des dirigeants, des pratiquants et officiels techniques. Cette rencontre visait en réalité à lancer la campagne de vulgarisation des textes d'application du code du sport. », a-t-il indiqué.

Gin Clord Samba Samba a abondé dans le même sens en explicitant les aspects techniques liés à la pratique du sport, le sponsoring, les primes, entre autres. Pour sa part, l'inspecteur général a rassuré que plusieurs autres textes vont suivre afin d'exploiter tous les contours du nouveau code de sport.

Ces orateurs ont promis de rester en contact permanent avec la presse dans le but de faciliter la compréhension de certains sujets par le public. Ils ont, par ailleurs, déploré le fait que les dirigeants des fédérations peinent à vulgariser le code du sport au sein de leurs structures respectives.