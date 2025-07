Afrique: CAN Féminine 2024 - Le Mali s'offre une victoire précieuse face à la Tanzanie

Dans une rencontre fermée et disputée jusqu'à la dernière minute, le Mali a pris le meilleur sur la Tanzanie (1-0), lundi soir à Berkane, lors de la deuxième journée du Groupe C de la CAN Féminine CAF TotalEnergies 2024.

Le seul but du match est intervenu dans le temps additionnel de la première période. Sur une phase arrêtée mal dégagée par la défense tanzanienne, Saratou Traoré a surgi dans l'axe pour placer une frappe limpide du pied droit au ras du poteau. Une finition pleine de sang-froid, qui a scellé le sort d'une rencontre tendue, où les deux formations ont manqué de tranchant dans les zones décisives.

La Tanzanie, dominée avant la pause, a relevé la tête au retour des vestiaires. À la 56e minute, Stumai Athumani a obligé Fatoumata Karentao à s'employer sur une tête puissante. Quelques instants plus tard, Elizabeth Chenge s'est elle aussi heurtée à la gardienne malienne. Si les Twiga Stars ont multiplié les tentatives, elles ont souvent été freinées par un excès d'empressement, matérialisé par de nombreux hors-jeux qui ont cassé leur élan.

Solides et disciplinées, les Maliennes ont su gérer leur avantage avec sang-froid. Sous la pression tanzanienne, la charnière centrale s'est montrée à la hauteur, et Karentao a multiplié les interventions décisives, rassurante sur ses sorties et impériale sur sa ligne.

La Tanzanie a jeté ses dernières forces dans la bataille dans le temps additionnel. Mais la frappe de Donisia Minja, déclenchée à la 95e minute depuis l'extérieur de la surface, a survolé la barre transversale, scellant définitivement l'issue du match.

Au coup de sifflet final, c'est le Mali qui a levé les bras. Trois points décisifs arrachés au terme d'une performance collective sérieuse, qui permettent aux Aiglonnes de consolider leur position dans ce groupe C et d'envisager la suite du tournoi avec ambition.