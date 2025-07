Tunisie: Trump s'adresse à Kaïs Saïed - Le pays sous taxation allégée dans un climat de négociation commerciale

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi 7 juillet 2025 sur ses réseaux sociaux l'imposition de nouveaux droits de douane sur les importations provenant de plusieurs pays, dont le Japon, la République de Corée, et 12 autres nations, à partir du 1eᣴ août 2025. Ces mesures, qui visent à rééquilibrer la balance commerciale des États-Unis, concernent des tarifs allant de 25% à 40% selon les pays.

Dans une série de lettres envoyées aux dirigeants concernés, Trump a précisé que ces nouveaux droits de douane seraient distincts des tarifs sectoriels déjà en vigueur. Parmi les pays concernés figurent la Malaisie, le Kazakhstan, l'Afrique du Sud, le Myanmar, le Laos, la Tunisie, l'Indonésie, le Bangladesh, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, le Cambodge et la Thaïlande.

Un allègement pour la Tunisie : de 28% à 25%

Dans le cas de la Tunisie, les droits de douane, initialement annoncés à 28%, ont été revus à la baisse. Donald Trump a confirmé que les importations tunisiennes seraient désormais soumises à un taux de 25%, en signe d'ouverture envers le pays. Il a déclaré avoir adressé une lettre personnelle au président Kaïs Saïed, dans laquelle il souligne l'importance du partenariat économique entre les deux pays et reconnaît le rôle stratégique de la Tunisie dans la région.

"Ce taux reste bien inférieur à ce qui serait nécessaire pour corriger le déséquilibre commercial que nous connaissons avec votre pays", a précisé Trump dans sa lettre à Kaïs Saïed.

Par ailleurs, Donald Trump a également rappelé que ces nouveaux tarifs ne s'appliqueraient pas si les entreprises des pays concernés choisissaient d'investir et de produire directement aux États-Unis. "Nous ferons tout notre possible pour faciliter les autorisations de manière rapide, professionnelle et systématique", a-t-il affirmé.

Il a ajouté qu'en cas d'ouverture des marchés et de suppression des barrières tarifaires et non tarifaires, des ajustements seraient possibles. "Nous sommes prêts à revoir notre position si des efforts concrets sont faits", a-t-il insisté.

Il est aussi à noter que selon la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, un décret sera publié pour prolonger la période de suspension des droits de douane réciproques jusqu'au 1ᵉʳ août. À cette date, les nouveaux taux entreront en vigueur, sauf si des accords commerciaux sont conclus d'ici là.