Tunisie: Prolongation du droit de logement dans les foyers - Ce qu'il faut savoir

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, a récemment souligné les efforts de son ministère pour améliorer les conditions de logement des étudiants, favoriser leur développement personnel et créer des espaces propices aux initiatives et aux activités.

Le ministre a indiqué que le projet de décret régissant la vie universitaire a été finalisé et amendé. Ce texte vise à clarifier les droits et les devoirs des étudiants. De plus, le décret relatif à l'octroi des bourses universitaires a également été révisé. Cette révision a pour objectif d'augmenter le plafond de revenu annuel des parents, permettant ainsi à de nouvelles catégories d'étudiants de bénéficier de bourses, de prêts ou d'aides.

Lors d'une session plénière à l'Assemblée des représentants du peuple, le ministre a également annoncé des modifications concernant le logement universitaire. La durée du droit de résidence a été prolongée : les étudiants pourront désormais séjourner deux ans au lieu d'un an, et les étudiantes trois ans au lieu de deux ans. Il a ajouté qu'une révision du cahier des charges des résidences universitaires est prévue afin d'encourager l'investissement privé dans ce domaine. Enfin, un projet de décret visant à organiser la relation entre les différentes institutions universitaires et la vie culturelle a été élaboré