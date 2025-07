Tunisie: Tunis accueille une conférence internationale sur la protection des civils dans les opérations de maintien de la paix

Le ministère de la Défense nationale organise, les 10 et 11 juillet à Tunis, en partenariat avec les Nations unies, une conférence internationale consacrée au rôle des forces armées dans la protection des civils lors des opérations de maintien de la paix.

Plus de 80 participants, civils et militaires, sont attendus à cette rencontre, dont des responsables onusiens, des délégués de treize pays partenaires, des représentants d'organisations régionales et internationales, ainsi que des ambassadeurs et attachés de défense accrédités à Tunis.

Selon un communiqué du ministère, cette conférence vise à : concevoir une plateforme numérique mondiale d'échange d'informations et de bonnes pratiques, élaborer un manuel opérationnel unifié, harmonisant les procédures et standards appliqués par les armées impliquées dans la protection des civils, lancer une initiative régionale de formation et de renforcement des capacités, incluant des stages spécialisés, ateliers et exercices conjoints.

Les travaux seront rythmés par des tables rondes, des conférences et des débats sur les défis de la protection des civils dans les missions onusiennes, animés par des experts militaires, civils et responsables des Nations unies.

La conférence s'achèvera par l'adoption de la « Déclaration de Tunis », appelée à devenir une référence internationale. Ce document définira un cadre global de principes directeurs et de normes opérationnelles, tout en réaffirmant le rôle central des forces armées dans la protection des droits humains fondamentaux et le respect du droit international humanitaire dans les zones de conflit.